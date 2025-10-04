ETV Bharat / sports

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಮೇತ 140 ರನ್​ಗಳ ಗೆಲುವು

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಮೇತ 140 ರನ್​ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

Ind vs WI 1st Test: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್​ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮೇತ 140 ರನ್​ಗಳ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.​ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ಪಡೆ ಸಿರಾಜ್ ಮತ್ತು ಬುಮ್ರಾ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 162 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಅಯ್ತು. ವೇಗಿ ಸಿರಾಜ್ 14 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 40 ರನ್​ ನೀಡಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಬುಮ್ರಾ 42 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಕುಲ್ದೀಪ್ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಮೊದಲ ದಿನವೇ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಭಾರತ ದಿನದಾಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 121 ರನ್​ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ನಂತರ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ಭಾರತದ ಪರ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ (100), ಧ್ರುವ್​ ಜುರೇಲ್​ (125), ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ (104*) ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ನಾಯಕ ಗಿಲ್​ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 448 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ 286 ರನ್​ಗಳ ಮುನ್ನಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ದಿನದಾಟ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡದೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್​ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತು.

ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆರೆಬಿಯನ್​ ಪಡೆ 146 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಅಲಿಕ್​ ಅಥನಾಜೆ 38 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೇವ್ಸ್​ (25), ಲಿಯಾನೆ (14), ಜೈಡೆನ್​ ಸೀಲ್ಸ್​ (22), ಕ್ಯಾಂಪ್​ಬೆಲ್​ (14), ಚಂದ್ರಪಾಲ್​ (8), ಬ್ರೆಂಡನ್​ ಕಿಂಗ್​ (5), ರೋಸ್ಟನ್​ ಚೇಸ್​ (1), ಶಾಹಿ ಹೋಪ್​ (1), ಪಿಯಾರೆ (13*) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ, ಸಿರಾಜ್​ 3, ಕುಲ್ದೀಪ್​ ಯಾದವ್​ 2, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್​ ಸುಂದರ್​ 1 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ಮೂರನೇ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಮೇತ 272 ರನ್​ಗಳಿಂದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ನಂತರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಸಮೇತ 141 ರನ್​ಗಳ ಜಯ ಗಳಿಸಿತ್ತು.

ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಸಿರಾಜ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಕಬಳಿಸಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ ಇದೀಗ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್​ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 7 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದ್ದ ಸಿರಾಜ್​, ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

​2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್​: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವೂ ಅ.10 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್​ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

