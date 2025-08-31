Hockey Asia cup 2025: ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್ಗಿರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಸತತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇಂದು ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಂಡವನ್ನು 3-2 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿತು ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (5ನೇ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 46 ನೇ ನಿಮಿಷ) ಭಾರತ ಪರ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೇ, ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (4ನೇ ನಿಮಿಷ) ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಜಪಾನ್ ಪರ ಕವಾಬೆ ಕೊಸೆ (38ನೇ ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 59ನೇ ನಿಮಿಷ) ಎರಡೂ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಹದ್ದೂರ್ ಪಾಠಕ್ ಜಪಾನ್ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಬಹದ್ದೂರ್ ಅವರ 150ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ಭಾರತ ತಂಡವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾವನ್ನು 4-3 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು. ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಂದು (ಸೋಮವಾರ) ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪೂಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ.
ಹೀಗಿತ್ತು ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಭಾರತ ತಂಡವೂ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ನಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು 2-0 ಮುನ್ನಡೆಗೆ ತಂದರು. ಎರಡನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಯಾವುದೇ ಗೋಲು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಾರ್ಧದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಸ್ಕೋರ್ 2-0 ಆಗಿತ್ತು.
ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಎಂಟನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕವಾಬೆ ಕೊಸಿ ಜಪಾನ್ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ 2-1ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಈ ಸ್ಕೋರ್ ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ನಂತರ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತವನ್ನು 3-1 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿದರು. ಈ ಗೋಲು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ನಂತರವೂ ಜಪಾನ್ ತಂಡ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆಟ ಮುಗಿಯುವ ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಕವಾಬೆ ಕೊಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಲ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಪೂಲ್ ಬಿ ನಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ತಂಡಗಳಿವೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಗಸ್ಟ್ 14 ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಜಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
