ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ಚೀನಾ ಮಣಿಸಿ ಭಾರತ ಶುಭಾರಂಭ - HOCKEY ASIA CUP 2025

ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಚೀನಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ.

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 5:40 PM IST

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ಚೀನಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್​ಗೀರ್​ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ​4-3 ಅಂತರದಿಂದ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಭಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 11ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ ಡಿಯು ಶಿಹಾವೊ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶಾಕ್​ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ 17ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜುಗ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ 19ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಸಿಂಗ್ ತಂಡದ ಪರ ಎರಡನೇ ಗೋಲು ಕಲೆಹಾಕಿದರು ಮೊದಲಾರ್ಧದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತ 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು.

ನಂತರ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ 33ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ 3-1 ಮುನ್ನಡೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಈ ವೇಳೆ ಭಾರತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಲಿದೆ ಎಂದೇ ನಿರೀಕ್ಷೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪುಟಿದೆದ್ದ ಚೀನಾ 34ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 40ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 3-3 ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟೋ ರೋಚಕತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಆದರೆ ಪಂದ್ಯದ 46ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್​ಪ್ರೀತ್​ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು ಗೆಲುವಿನ ದಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಗೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಚೀನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ತು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದವು. ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ರಾಜ್​ಗೀರ್​ನಲ್ಲಿ ಗೋಲುಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊರಿಯಾ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯನ್ನು 7-0 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕೊರಿಯಾ ಪರ ಡಾನ್ ಸನ್ (17ನೇ, 29ನೇ ಮತ್ತು 58ನೇ ನಿಮಿಷ) ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಜಿಹುನ್ ಯಾಂಗ್ (27ನೇ ಮತ್ತು 50ನೇ ನಿಮಿಷ) ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಸಿಯೋಂಗ್ 53ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊರಿಯಾ ಪರ ಯುನ್ಹೋ ಕಾಂಗ್ 54ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸನ್ ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು.

ಮತ್ತೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 4-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರ ಗೋಲಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 16ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಪುಟಿದೆದ್ದು ನಾಲ್ಕು ಸತತ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು.

12 ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡದ ಪರ ಅಶ್ರನ್ ಹಮ್ಸಾನಿ (25 ನೇ ನಿಮಿಷ), ಅಖಿಮುಲ್ಲಾ ಅನ್ವರ್ (36 ನೇ), ಮುಹಾಜಿರ್ ಅಬ್ದುಲ್ ರೌಫ್ (48 ನೇ) ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಚೋಳನ್ (54 ನೇ) ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯನ್​ ಬಾಡಿಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದ 65ರ ವೃದ್ಧ

ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​
ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ (IANS)

ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​
ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ (IANS)

