ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ​ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ

ಭಾನುವಾರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (IANS)
Published : September 30, 2025 at 11:32 AM IST

Ind vs Pak Match: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು 5 ವಿಕೆಟ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ 9ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಎದುರುಬದುರಾಗಿದ್ದವು.

ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿವೆ. ಭಾರತ ಪಾಕ್​ ತಂಡಗಳು ಯಾವಾಗ ಎದುರುಬದುರಾಗಲಿವೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂಬದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸರಣಿಗಳನ್ನು ಆಡದೇ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳೆ ಕಳೆದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​, ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಂತಹ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೇಜ್​ ಇರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ (IANS)

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ರಸದೌತಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಭಾನುವಾರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಯಾವಾಗ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಶುಭಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕೇವಲ ಐದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿವೆ.

ಹೌದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಜೊತೆ ಸೆಣಸಳಿದೆ. ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 05 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದದಿಂದಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ನಂತರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅ.5 ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಪಂದ್ಯವೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಅಜೇಯ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ನಡೆಯುತ್ತಾ?: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್ ಮಾಡದೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.​ ಆಡಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವೂ ಇದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಲಿದೆಯಾ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30

ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 05

ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 09

ಭಾರತ vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12

ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19

ಭಾರತ vs ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23

ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26

ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ಗೆ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ: ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೇಟ್​ ಕೀಪರ್), ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಅಮಂಜೋತ್ ಕೌರ್, ಉಮಾ ಚೆಟ್ರಿ, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಹೀರೋ ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ​ಗೆ ಬಂಪರ್​ ಗಿಫ್ಟ್​! ಇದರ ಬೆಲೆ, ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ?

