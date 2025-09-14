ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ - ಪಾಕ್ ಒಮ್ಮೆಯೂ ​ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿಲ್ಲ; ಇಲ್ಲಿದೆ ದಾಖಲೆ

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (Photo Credit: AFP)
September 14, 2025

Asia cup Ind vs pak final: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯ 17ನೇ ಸೀಸನ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು 6ನೇ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಮ್ಮೆಯೂ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ಇದು ನಂಬಲಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸಿದ್ರು ನಿಜ. 1984ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 16 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಆದರೂ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಸೆಮಿಫೈನಲ್​ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ 16 ಸೀಸನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಟ್ಟು 19 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬಾರಿ ಏಕದಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 3 ಬಾರಿ ಟಿ20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಭಾರತ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ (8 ಏಕದಿನ, 2 ಟಿ20). ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು (5 ಏಕದಿನ, 1 ಟಿ20) ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.

ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (AFP)

ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ 16 ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿಲ್ಲ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 11 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ 8 ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 5 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿ 2 ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಒಮ್ಮೆಯೂ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿಲ್ಲ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿವೆ. ಅದರಂತೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು 2007ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು 2017ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಅನ್​ಸೋಲ್ಡ್​: ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾರಾಟವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (AFP)

ಹೆಡ್​ ಡು ಹೆಡ್​: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಇದುವರೆಗೆ T20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಆಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಎರಡು ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. T20 ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 2-1 ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ತಂಡಗಳು - ಭಾರತ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್, ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಶಿವಂ ದುಬೆ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಅರ್ಷ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಹರ್ಷಿತ್ ಯಾದವ್, ಆರ್.

ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ (AFP)

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಸಲ್ಮಾನ್ ಅಲಿ ಅಘಾ (ನಾಯಕ), ಅಬ್ರಾರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಫಹೀಮ್ ಅಶ್ರಫ್, ಫಖರ್ ಜಮಾನ್, ಹ್ಯಾರಿಸ್ ರೌಫ್, ಹಸನ್ ಅಲಿ, ಹಸನ್ ನವಾಜ್, ಹುಸೇನ್ ತಲತ್, ಖುಷ್ದಿಲ್ ಶಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನವಾಜ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಾಸಿಂ ಜೂನಿಯರ್, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಅಯ್‌ಝಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಸಾಹಿಬ್ಜಾದಾ ಫರ್ಹಾನ್, ಎ. ಸುಫಿಯಾನ್ ಮುಖೀಮ್.

