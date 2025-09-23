ETV Bharat / sports

ಭಾರತ-ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್ ಸರಣಿ: ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಆಯ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ! ​

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ ಬದಲಿಗೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಟಗಾರರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಕುರಣ್​ ನಾಯರ್​
ಕುರಣ್​ ನಾಯರ್​ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 2:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆ.28 ರಂದು ಫೈನಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿ ಮಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಭಾರತ ತಂಡ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡಿಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದ್ದು ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವುದ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

ಕನ್ನಡಿಗ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇವರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದ ಕರುಣ್​ ನಾಯರ್​ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು ಈ ಸರಣಿಗೆ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​
ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ (IANS)

ಮತ್ತೊಂದು ಸುದ್ದಿಯೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ವೇಳೆ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವುದು ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಥವಾ ನಾರಾಯಣ್​ ಜಗದೀಶನ್​ಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ XI ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​
ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ (AP)

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆಗಿ ಯಾರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ ಜೊತೆ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಅಯ್ಯರ್​, ಸರ್ಫರಾಜ್​ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡಿವೆ.

ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಗಾಗಿ ರೋಸ್ಟನ್ ಚೇಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ತ್ಯಾಗ್​ನರೇನ್​ ಚಂದ್ರಪಾಲ್​ ಮತ್ತು ಅಲಿಕ್ ಅಥಾನಾಸ್‌ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ​ಈ ಹಿಂದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ, ಗ್ಯಾರಿ ಬೇರ್ ಟೆಸ್ಟ್​ಗೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲದೆ, ಶೈ ಹೋಪ್, ಬ್ರೆಂಡನ್​ ಕಿಂಗ್, ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್, ಶಾಮರ್ ಜೋಸೆಫ್, ಜೋಮಲ್ ವಾರಿಗನ್, ಜಸ್ಟಿನ್ ಗ್ರೀವ್ಸ್ ಸಹ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಭಾವ್ಯ 15 ಆಟಗಾರರ ತಂಡ: ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (ನಾಯಕ), ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್, ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್, ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್​, ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಕೃಷ್ಣ, ನಿತೀಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​, ಎನ್ ಜಗದೀಸನ್.

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ತಂಡ: ಶಾಕಿಂಗ್​ ನ್ಯೂಸ್​!; ನಾಯಕತ್ವ ತೊರೆದು ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಹೊರ ನಡೆದ ಸ್ಟಾರ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA SQUAD FOR WEST INDIES SERIESRISHABH PANTHKARUN NAIRDEVDUTT PADIKKALKARUN NAIR

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಗ್ರಹದ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಂದ್; ಮುಂದಿನ 4 ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ

ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ?

18 ಶಕ್ತಿಪೀಠಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿವೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? ಇಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಾ?

ಇಂದು ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿಯ ಅವಧಿ ಒಂದೇ: ವಿಷುವತ್ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಎಂಬ ಖಗೋಳ ವಿಸ್ಮಯ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.