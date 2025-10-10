ETV Bharat / sports

IND vs WI 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಶತಕ, ಸುದರ್ಶನ್​ ಅರ್ಧಶತಕ; ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್​ನತ್ತ ಭಾರತ

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ದಿನದಾಟ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 318 ರನ್​ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.

ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​
ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 10, 2025 at 5:28 PM IST

Ind vs WI 2nd Test: ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್​ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್​ ಕಲೆಹಾಕಿ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 140 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ತಂಡದ ಪರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ 38 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸ್ಟಂಪ್​ ಔಟ್​ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 58 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ನಂತರ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್​, ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಸೇರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ​ನಂತರ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 7ನೇ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶತಕದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, LBW ಆಗಿ 87 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್‌ಗೆ 193 ರನ್‌ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.

ನಂತರ, ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸ ತೊಡಗಿದರು. ಶತಕದ ಬಳಿಕವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 150 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 318 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.

ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 22 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಜೋಮಲ್ ವಾರಿಕನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಭಾರತ ಬೃಹತ್​ ಸ್ಕೋರ್​ನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾಳೆಯೂ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮುಂದುವರೆಸಿ ವಿಂಡೀಸ್​ಗೆ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ತಂಡದ ಪರ ಧ್ರುವ್​ ಜುರೆಲ್,​ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನೊಬೆಲ್​ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊತೆ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ವಿಶ್ವದ ಏಕೈಕ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇವರೇ ನೋಡಿ!

