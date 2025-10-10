IND vs WI 2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶತಕ, ಸುದರ್ಶನ್ ಅರ್ಧಶತಕ; ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನತ್ತ ಭಾರತ
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಮೊದಲ ದಿನದಾಟ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 318 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದೆ.
Published : October 10, 2025 at 5:28 PM IST
Ind vs WI 2nd Test: ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಕೋರ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಾಪುಗಾಲು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು 140 ರನ್ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ನಾಯಕ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮೊದಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಅದರಂತೆ ತಂಡದ ಪರ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಮತ್ತು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದ ಕನ್ನಡಿಗ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 38 ರನ್ಗಳಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸ್ಟಂಪ್ ಔಟ್ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 58 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
Yashasvi Jaiswal 🤝 Sai Sudharsan— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
The duo brings up a stroke-filled 1⃣0⃣0⃣-run partnership 👌
Updates ▶ https://t.co/GYLslRyLf8#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 pic.twitter.com/nOvD0kx5dr
ನಂತರ ಮೂರನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಸೇರಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು. ಈ ಇಬ್ಬರು ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 7ನೇ ಶತಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಶತಕದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್, LBW ಆಗಿ 87 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 193 ರನ್ಗಳ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿದರು.
𝘼 𝙏𝙧𝙚𝙢𝙚𝙣𝙙𝙤𝙪𝙨 𝙏𝙤𝙣 💯— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
Yashasvi Jaiswal with another special innings filled with grind and composure👏
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#TeamIndia | #INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 pic.twitter.com/DF5SbpagLI
ನಂತರ, ನಾಯಕ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸ ತೊಡಗಿದರು. ಶತಕದ ಬಳಿಕವೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 150 ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ತಂಡದ ಸ್ಕೋರ್ ಕ್ರಮೇಣ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊದಲ ದಿನದ ಆಟದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 318 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಉಳಿದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ 22 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 173 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ 3 ಬೌಂಡರಿಗಳೊಂದಿಗೆ 20 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಜೋಮಲ್ ವಾರಿಕನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಭಾರತ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ನತ್ತ ದಾಪುಗಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾಳೆಯೂ ಭಾರತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿ ವಿಂಡೀಸ್ಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ.
Piling on the runs! 🔝— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
1️⃣5️⃣0️⃣ up for Yashasvi Jaiswal 👏#TeamIndia inch closer to 300 runs with captain Shubman Gill joining him 👍
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @ybj_19 | @ShubmanGill pic.twitter.com/4UPrcRASe2
ತಂಡದ ಪರ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ, ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಸುಂದರ್, ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ.
