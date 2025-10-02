ETV Bharat / sports

ಭಾರತ vs ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್​: ಸ್ಟಾರ್ಕ್​ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಸಿರಾಜ್ ​

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್​ ಬೌಲರ್​ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು.

ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​
ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2025 at 4:01 PM IST

Updated : October 2, 2025 at 4:34 PM IST

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇಂದು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಂಡೀಸ್​ ತಂಡ ಭಾರತದ ಬಿಗಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 162 ರನ್​ಗಳಿ ಆಲೌಟ್​ ಆಯ್ತು. ಭಾರತದ ಪರ ಮೊಹಮ್ಮದ್​ ಸಿರಾಜ್​ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ ತಲಾ 4 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಮಿಂಚಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಿರಾಜ್​ ​ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು.

2025ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಿರಾಜ್​ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 31 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಾದ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ (29 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು), ನಾಥನ್ ಲಿಯಾನ್ (24 ವಿಕೆಟ್​) ಮತ್ತು ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಬೌಲರ್ ಶಮರ್ ಜೋಸೆಫ್ (22 ವಿಕೆಟ್​) ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರಾಜ್​ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹೊಸ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಮಿಂಚುವ ಸಿರಾಜ್ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಯಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಗೆಲುವುಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ಬೌಲರ್​ ಆಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿರಾಜ್​ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಸಿರಾಜ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ರೆಡ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 14 ಓವರ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಸಿರಾಜ್ 3 ಓವರ್​ ಮೇಡನ್​ ಮಾಡಿ 40 ರನ್​ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಟಿ. ಚಂದ್ರಪಾಲ್​, ಅಲಿಕ್​ ಅಥನ್ಜೆ (12), ಬ್ರೆಂಡನ್​ ಕಿಂಗ್​ (13), ರೋಸ್ಟನ್​ ಚೇಸ್​ (24) ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರು.

ಉಳಿದಂತೆ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್ ಪರ ಜಸ್ಟೀನ್​ ಗ್ರೇವ್ಸ್​ (32 ರನ್​) ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇವರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಅಲಿಕ್​ ಅಥನ್ಜೆ, ಬ್ರೆಂಡನ್​ ಕಿಂಗ್​, ರೋಸ್ಟನ್​ ಚೇಸ್, ಖಾರಿ ಪಿಯರೆ ​ ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಿದರೇ, ಉಳಿದ ನಾಲ್ವರು ಬ್ಯಾಟರ ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜೆಟ್​ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರು. ಚಂದ್ರಪಾಲ್​ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ದಾರಿ ತುಳಿದರು.

