ETV Bharat / sports

ಕೋಚ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​​ಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಯಕೆಯಂತೆ: ಇದು ಕೋಚ್​​ ಆಗಿ ದಿ ವಾಲ್​​ಗೆ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ! - DRAVID WHAT SAYS ABOUT T20WC

By ETV Bharat Karnataka Team Published : 9 hours ago | Updated : 9 hours ago

ಕೋಚ್​ ದ್ರಾವಿಡ್​​ಗೆ T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಬಯಕೆಯಂತೆ: ರೋಹಿತ್​ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ದಿ ವಾಲ್​​​ ( IANS )

Last Updated : 9 hours ago