ಇಂದು ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯ; ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪಂದ್ಯದ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಮಖ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.
Published : October 5, 2025 at 10:34 AM IST
Ind vs Pak: ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಈ ಹೈ-ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪಂದ್ಯವು ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವನ್ನು 59 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದೀಗ ಭಾರತ ಎರಡನೇ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ.
" 𝙅𝙚𝙚𝙩 𝙝𝙪𝙢𝙖𝙧𝙞 𝙖𝙖𝙙𝙖𝙩 𝙝𝙖𝙞… 𝙖𝙪𝙧 𝙧𝙚𝙘𝙤𝙧𝙙 𝙝𝙪𝙢𝙖𝙧𝙖 𝙨𝙝𝙖𝙪𝙠!" 🇮🇳🤝#WomenInBlue's DOMINATION in the #GreatestRivalry is unreal 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 3, 2025
Will they keep the winning momentum & make it 12-0 against Pakistan in the WODIs? 🤔#CWC25 👉 #INDvPAK | SUN, 5th OCT,… pic.twitter.com/8RsAYJDegy
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್ 129 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯ್ತು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 131 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಇದೀಗ ಭಾರತದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿರುವ ಪಾಕ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ದಾಖಲೆ: 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು , ಇದರಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 107 ರನ್ಗಳಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 11 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದೆ. 2022ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ತಂಡವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 107 ರನ್ಗಳ ಭಾರಿ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು.
Two crucial #CWC25 points up for your grabs today in Colombo 🏏— ICC (@ICC) October 5, 2025
All the broadcast details for #INDvPAK are available here 📺 https://t.co/K8GGSGnW9R pic.twitter.com/U1ODuwPnba
ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳೆಯರು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಪಿನ್ ದಾಳಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 275 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಸರಾಸರಿ ಸ್ಕೋರ್ 246 ರನ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 179 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತಂಡಗಳು 98 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೇ ಚೇಸಿಂಗ್ ತಂಡಗಳು 69 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 141 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಉರುಳಿದ್ದು ಈ ಪೈಕಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು 55 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರೇ, ಸ್ಪಿನ್ನರ್ಗಳು 86 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
𝘼𝙠𝙝𝙖 𝙘𝙧𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩 𝙬𝙤𝙧𝙡𝙙 𝙚𝙠 𝙩𝙖𝙧𝙖𝙛, 𝙖𝙪𝙧 𝙄𝙉𝘿 𝙫 𝙋𝘼𝙆 𝙧𝙞𝙫𝙖𝙡𝙧𝙮 𝙚𝙠 𝙩𝙖𝙧𝙖𝙛 💥— Star Sports (@StarSportsIndia) October 5, 2025
Will the #WomenInBlue extend their unbeaten streak against Pakistan?🔥
𝗚𝗥𝗘𝗔𝗧𝗘𝗦𝗧 𝗥𝗜𝗩𝗔𝗟𝗥𝗬 in #CWC25 👉 #INDvPAK | SUN, 5th OCT, 2 PM on Star Sports network… pic.twitter.com/fAN84YZKaX
ನೇರಪ್ರಸಾರ ಎಲ್ಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಯೋ ಹಾಟ್ಸ್ಟಾರ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಇರಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಡಿಡಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರಿಯರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
Confidence levels remain high for Pakistan ahead of their eagerly-awaited contest against India at #CWC25 💪https://t.co/QUTt7Hkk3D— ICC (@ICC) October 5, 2025
ಭಾರತ: ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಅಮಂಜೋತ್ ಕೌರ್, ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ, ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ: ಮುನೀಬಾ ಅಲಿ, ಒಮೈಮಾ ಸೊಹೈಲ್, ಸಿದ್ರಾ ಅಮೀನ್, ಅಲಿಯಾ ರಿಯಾಜ್, ಸಿದ್ರಾ ನವಾಜ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ನತಾಲಿಯಾ ಪರ್ವೇಜ್, ಫಾತಿಮಾ ಸನಾ (ನಾಯಕಿ), ರಮೀನ್ ಶಮೀಮ್, ನಶ್ರಾ ಸಂಧು, ಡಯಾನಾ ಬೇಗ್, ಸಾದಿಯಾ ಇಕ್ಬಾಲ್.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಹಿತ್ ಯುಗಾಂತ್ಯ: ನಾಯಕನಾಗಿ ಹಿಟ್ಮ್ಯಾನ್ ದಾಖಲೆಗಳಿವು!