ಅಚ್ಚರಿ! ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೈನಲ್​ ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದುವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ದಾಖಲೆ ಈ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯ ದಾಖಲೆ
September 28, 2025

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ​ ಅಂತಿಮ​ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು ಇಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್​ ತಂಡಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಗೆಲುವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.

ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೇ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ಇರಲಿದೆ. ಕಾರಣ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ವಿವಿಧ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ತಂಡವೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್​ ಆಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಗೆದ್ದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಭಾರತ ಸೋತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್: 1985ರಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 17 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 176 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು ಇದಕ್ಕುತ್ತರವಾಗಿ ಭಾರತ 47.1 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

ಆಸ್ಟ್ರಲ್​ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವೇ (1986ರಲ್ಲಿ) ನಡೆದ ಆಸ್ಟ್ರಲ್​ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟೂರ್ನಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಾಡಿದ್ದವು. ಈ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಭಾರತ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 245ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪಾಕ್​ ಪರ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಜಾವೇದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್ (116 ರನ್​) ಚೇತನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪಾಕ್​ ತಂಡ 50 ಓವರ್​ಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 248 ರನ್​ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ವಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 1991: ವಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆರು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 262 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು. 190 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರ, ಅಕಿಬ್ ಜಾವೇದ್ 37 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಏಳು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಪಾಕ್​ ತಂಡ 72 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು.

ಆಸ್ಟ್ರಲ್ - ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಶಾರ್ಜಾದಲ್ಲಿ 1994ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 250 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಆದ್ರೆ ಭಾರತ 211 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ 39 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು.

ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್​ ಕಪ್​ 1998: ಈ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಸಿಲ್ವರ್​ ಜುಬಿಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್​ ಕಪ್ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದವು. ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ನಾಯಕರು
ಪೆಪ್ಸಿ ಕಪ್ - 1999: ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್​ ಕಪ್​ನ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆದಿದ್ದ ಪೆಪ್ಸಿ ಕಪ್ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕ್​ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ತಲುಪಿದ್ದವು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 123 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 291 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿಮವಾಗಿ168 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಕಪ್ - 1999: ಪೆಪ್ಸಿ ಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಕಪ್‌ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಇದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್​ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 132 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ 125 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನೂ 8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್ - 2007: 8 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿದ್ದವು. ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2007 ರಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್​ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಅರ್ಧಶತಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನೆರವಿನಿಂದ ಭಾರತ 157 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 152 ರನ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗಿ ಐದು ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಕಿಟ್‌ಪ್ಲೇ ಕಪ್ - 2008: ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಮರುವರ್ಷ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಕಿಟ್‌ಪ್ಲೇ ಕಪ್‌ನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರು ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 315 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಭಾರತ ತಂಡ 290 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಮತ್ತು 25 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು.

ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ - 2017: ಲಂಡನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 180 ರನ್ ಗಳ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಭಾರತವು ಟೂರ್ನಿಯ ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಆದರೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಪಾಕ್​ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 338 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಆದರೆ ಭಾರತ ತಂಡವು 158 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇದುವರೆಗೂ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ 10 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 7 ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್‌: 1984ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 16 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಂಟು ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶ ಗಮನಿಸಿದರೇ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನ 41 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಗಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಫೈನಲ್​ ದಾಖಲೆ

ದಿನಾಂಕಪಂದ್ಯಾವಳಿಸ್ಥಳವಿಜೇತ ತಂಡಗೆಲುವಿನ ಅಂತರ
10/03/1985ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ (ODI)ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಭಾರತ8 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು
18/04/1986ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ (ODI)ಶಾರ್ಜಾ, ಯುಎಇಪಾಕಿಸ್ತಾನ1 ವಿಕೆಟ್ ಅಂತರದ ಗೆಲುವು
25/10/1991ವಿಲ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ (ಶಾರ್ಜಾ)ಶಾರ್ಜಾ, ಯುಎಇಪಾಕಿಸ್ತಾನ72 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು
22/04/1994ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ-ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ (ODI)ಶಾರ್ಜಾ, ಯುಎಇಪಾಕಿಸ್ತಾನ39 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು
18/01/1998ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕಪ್ (ಏಕದಿನ)ಢಾಕಾಭಾರತ3 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು
26/03/1999ಪೆಪ್ಸಿ ಕಪ್ (ಏಕದಿನ)ಬೆಂಗಳೂರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ123 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು
01/04/1999ಕೋಕಾ-ಕೋಲಾ ಕಪ್ (ಏಕದಿನ)ಶಾರ್ಜಾ, ಯುಎಇಪಾಕಿಸ್ತಾನ8 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಗೆಲುವು
24/09/2007ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾಭಾರತ5 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು
2008ಕಿಟ್ಪ್ಲಿ ಕಪ್ (ಏಕದಿನ)ಢಾಕಾಪಾಕಿಸ್ತಾನ25 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು
18/06/2017ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ (ಏಕದಿನ)ಲಂಡನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಪಾಕಿಸ್ತಾನ180 ರನ್‌ಗಳ ಗೆಲುವು

