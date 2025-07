ETV Bharat / sports

ಇಂದು ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ Ind vs Eng 3ನೇ ಟೆಸ್ಟ್; ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಶಾಕ್​ ​ಆಗ್ತೀರಾ! - IND VS ENG 3RD TEST

Ind vs Eng 3rd Test ( Image Source: ETV Bharat Graphics )

Ind vs Eng 3rd Test: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಡುವಿನ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಡಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ತಲಾ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು 1-1 ರಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಹೆಡಿಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಬರ್ಮಿಂಗ್​ಹ್ಯಾಮ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 336 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಾರ್ಡ್ಸ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನ ತವರು ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ದಾಖಲೆ ಹೇಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಪಂದ್ಯಗಳೆಷ್ಟು ಎಂದು ಇದೀಗ ತಿಳಿಯೋಣ. ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ: ​ಭಾರತ ತಂಡವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದೇ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ. 1932ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಿ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಸಿಕೆ ನಾಯ್ಡು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು, ಡೌಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ಡಿನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸೋಲು ಕಂಡಿತ್ತು.

ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 19 ಟೆಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. 4 ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಕೇವಲ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 1986 ರಲ್ಲಿ ಕಪಿಲ್ ದೇವ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು ಮತ್ತು 2014ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ, 2021ರಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 151 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಲ್ಲ: ಈ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳುನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೇ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸುಲಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಸಮಧಾನಕರ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಭಾರತವು ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಕೊನೆಯ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿದೆ. 2014ರಲ್ಲಿ, ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು 95 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿತು, 2021ರಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ151 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಹೊಸ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತೆರಳಿರುವ ಭಾರತ 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವಿನ ಭಾವುಟ ಹಾರಿಸುತ್ತಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಲೈನ್​ಅಪ್​ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನಾಯಕ ಶುಭ್​ಮನ್ ಗಿಲ್​​ ಆಡಿರುವ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಶತಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ದ್ವಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳಾದ ಕೆಎಲ್​ ರಾಹುಲ್​ ಮತ್ತು ಜೈಸ್ವಾಲ್​ ಕೂಡ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್​​ನಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್​ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 17 ವಿಕೆಟ್​: ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್​ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 17 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್​ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದರೇ, ಆಕಾಶ್​ ದೀಪ್​ 4 ವಿಕೆಟ್​ ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ್​ 6 ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದರೇ, ಸಿರಾಜ್​ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್​ಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ವಿಯಾನ್ ಮುಲ್ಡರ್! ಲಾರಾ ದಾಖಲೆ ಜಸ್ಟ್​ ಮಿಸ್

