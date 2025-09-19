ETV Bharat / sports

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎದುರಾಯ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ; ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಐಸಿಸಿ ಚಿಂತನೆ

ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಐಸಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 5:00 PM IST

2 Min Read
Asia cup 2025: ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ​ ಮಂಡಳಿ (ಪಿಸಿಬಿ) ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಐಸಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಸಿಬಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಸಹ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ಆಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಕಡಲೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪಾಕ್​ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಂತರ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವುದಾಗಿ ಗೊಡ್ಡು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿತ್ತು.

ಅದಾಗ್ಯೂ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದರೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ದಂಡ ಬೀಳಲಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತ ಪಾಕ್​ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಳಿಕ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಿತ್ತು. ಇದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯವೂ ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೇ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು, ರೆಫ್ರಿ ಆಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಕೋಚ್, ನಾಯಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿ ರೆಫ್ರಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರಿಂದಲೇ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಿಸಿಬಿ ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಪಿಸಿಬಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಸಿ ತಪ್ಪು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ.

ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಐಸಿಸಿ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಐಸಿಸಿ ಸಿಇಒ ಸಂಜೋಗ್​ ಗುಪ್ತಾ ಪಿಸಿಬಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡಗಳ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ನಡತೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘಿನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಪಾಕ್​ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಮಾಡದೇ ಮೈದಾನ ತೊರೆದು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್​ ಕೊಣೆಯ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇದು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್​ ರೆಫ್ರಿ​ ಆಂಡಿ ಪೈಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅವರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಪೈಕ್ರಾಪ್ಟ್​ ಅವರೇ ಉಭಯ ತಂಡಗಳ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್​ಶೇಕ್​ ಮಾಡದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಐಸಿಸಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರನ್ನೂ ಕೂಡಲೇ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಾಕ್​ ಆರೋಪವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಅವಮಾನಕ್ಕೀಡಾದ ಪಾಕ್​ ಯುಎಇ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು.

ಸೂಪರ್​ ಫೋರ್​​ ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್​ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 6,6,6,6,6... ವಿಧ್ವಂಸಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ​

