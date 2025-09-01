ETV Bharat / sports

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ - WOMENS ODI WORLD CUP 2025

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ​ತಂಡ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಪಡೆಯಲಿದೆ.

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2025
ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2025 (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 3:38 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read

Womens ODI World Cup Prize Money: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು​ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ನಗರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪಾಕ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು.

ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 29 ದಿನಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂದು ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ.

13 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ​: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಒಟ್ಟು 13.88 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 122.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ 4.48 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 39.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ 2.24 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 19.77 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಣ: ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ $1.12 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 9.88 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ $7 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 7 ಮತ್ತು 8 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ $2.8 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್​ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ $2.5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗೆಲುವಿಗೆ $34,314 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2024ರ ವೇಳೆ ಐಸಿಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಘೋಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ 2.45 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 21.6 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ತಂಡಗಳು: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ: ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಉ.ನಾಯಕಿ), ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಅಮಂಜೋತ್ ಕೌರ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಯಸ್ತಿಕಾ ಬಾಟಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ.

ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ತೇಜಲ್​, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವಲ್​, ಪ್ರಿಯಾ ಮಿಶ್ರ, ಉಮಾ ಛತ್ರಿ, ಮಿನುಮಣಿ ಮತ್ತು ಸಯಾಲಿ ಸದ್ಘರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ

Womens ODI World Cup Prize Money: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ 2025 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ನವೆಂಬರ್ 2ರಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ ಫೈನಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯಗಳು​ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ನಗರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪಾಕ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೊದಲ್ಲಿ ಆಡಲಿದೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೂಡ ಒಂದು.

ಟೂರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ 29 ದಿನಗಳ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂದು ಐಸಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಿಗಲಿದೆ.

13 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ​: ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಒಟ್ಟು 13.88 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 122.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡ 4.48 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 39.5 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ತಂಡ 2.24 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 19.77 ಕೋಟಿ ರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ.

ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ ತಂಡಕ್ಕೂ ಸಿಗಲಿದೆ ಹಣ: ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಸೆಮಿಫೈನಲಿಸ್ಟ್ ತಂಡಕ್ಕೆ $1.12 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 9.88 ಕೋಟಿಗೆ ಸಮ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, 5 ಮತ್ತು 6ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ $7 ಲಕ್ಷ ಮತ್ತು 7 ಮತ್ತು 8 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡಗಳಿಗೆ $2.8 ಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್​ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಗೆ $2.5 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗೆಲುವಿಗೆ $34,314 ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2024ರ ವೇಳೆ ಐಸಿಸಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನದ ಹಣ ಘೋಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡ 2.45 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು 21.6 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ತಂಡಗಳು: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಗುವಾಹಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ: ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ (ನಾಯಕಿ), ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ (ಉ.ನಾಯಕಿ), ಪ್ರತೀಕಾ ರಾವಲ್, ಹರ್ಲೀನ್ ಡಿಯೋಲ್, ದೀಪ್ತಿ ಶರ್ಮಾ, ಜೆಮಿಮಾ ರಾಡ್ರಿಗಸ್, ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಠಾಕೂರ್, ಅರುಂಧತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ರಿಚಾ ಘೋಷ್ (ವಿಕೆಟ್​ ಕೀಪರ್​), ಕ್ರಾಂತಿ ಗೌಡ್, ಅಮಂಜೋತ್ ಕೌರ್, ರಾಧಾ ಯಾದವ್, ಶ್ರೀ ಚರಣಿ, ಯಸ್ತಿಕಾ ಬಾಟಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ರಾಣಾ.

ಮೀಸಲು ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು: ತೇಜಲ್​, ಪ್ರೇಮಾ ರಾವಲ್​, ಪ್ರಿಯಾ ಮಿಶ್ರ, ಉಮಾ ಛತ್ರಿ, ಮಿನುಮಣಿ ಮತ್ತು ಸಯಾಲಿ ಸದ್ಘರಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬರೋಬ್ಬರಿ 6 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾ

Last Updated : September 1, 2025 at 3:47 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2025WOMENS ODI WORLD CUP PRIZE MONEYWOMENS ODI WORLD CUP SCHEDULEWOMENS ODI WORLD CUP TEAM INDIAWOMENS ODI WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹೆಚ್‌ಐವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 2ನೇ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ

ಇಸ್ರೇಲ್​ ದಾಳಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಕಚೇರಿ ಮೇಲೆ ಹೌತಿ ದಾಳಿ: 11 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ ಉಗ್ರರು

ತಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್​ಗಳಲ್ಲಿ OpenAI ಬಳಸಲು ಮೆಟಾ ಚಿಂತನೆ?

ಚುರುಮುರಿಯ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಇನ್​ಸ್ಟಂಟ್ ದೋಸೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.