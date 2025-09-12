"ಆತ ಶತಕ ಸಿಡಿಸದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ತಿರುಗುವೆ"; ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ
ಆತ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಿರುಗುವೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡಗಳು ನಡುವಿನ ಆ್ಯಶಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಾತರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದವು. ಹಾಗಾಗಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯು 2-2 ಅಂತರದಿಂದ ಸಮಬಲ ಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಸರಣಿ ಡ್ರಾಗೊಂಡ ಕಾರಣ ಟ್ರೋಫಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ್ದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಬಳಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗರೂ ಪಡೆಯನ್ನು ಅವರದ್ದೇ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಸರಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಿದ್ದರೂ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸರಣಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ದಂತಕಥೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್, ಈ ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಜೋ ರೂಟ್ ಶತಕ ಹೊಡೆಯುವುದಾಗಿ ಷರತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಾದರೂ ರೂಟ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವುದು ಖಚಿತ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ರೂಟ್ ಶತಕ ಗಳಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅವರು ಎಂಸಿಜಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡುವುದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ರೂಟ್ ಇದುವರೆಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ. ಅವರು ಈವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ 14 ಟೆಸ್ಟ್, 16 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಮೂರು ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಅವರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾರ್ಮ್ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಆಟಗಾರ ಹೇಡನ್ ಈ ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಶತಕದ ಬರವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವುದಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಹೇಡನ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಡನ್ ಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿರೂಪಕಿ ಗ್ರೇಸ್ ಹೇಡನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೂಟ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರೇಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜೋ ರೂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ 5 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 9 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ 67.12 ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 537 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 14 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಅವರು ಒಂಬತ್ತು ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 892 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
I'll walk nude around the MCG if he (Joe Root) doesn't make a hundred this summer (Ashes down under).— NightWatchMad 🏏 (@NightWatchMad) September 12, 2025
- Matthew Hayden (All Over Bar The Cricket Podcast)#Ashes2025 #AUSvENG pic.twitter.com/uEdH7B63Pf
ಆ್ಯಶಸ್ 2025 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ
- ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ - ನವೆಂಬರ್ 21-25 - ಪರ್ತ್
- ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 04-08 - ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್
- ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 17-21 - ಅಡಿಲೇಡ್
- ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ಡಿಸೆಂಬರ್ 26-30 - ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್
- ಐದನೇ ಟೆಸ್ಟ್ - ಜನವರಿ 04-08 - ಸಿಡ್ನಿ
ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿ ಇತಿಹಾಸ: ಈ ಸರಣಿಯು 1882-83ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸರಣಿಯು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಸರಣಿ ನಡೆದಿದ್ದು 2023ರಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಆಸೀಸ್ 34 ಬಾರಿ ಆ್ಯಶಸ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 32 ಬಾರಿ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. 5 ಸರಣಿಗಳು ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ.
