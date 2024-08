ETV Bharat / sports

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್​: ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಿತ್ತು - ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಸಿಂಧು ಮಾತು - PV SINDHU WHAT SAYS AFTER LOSS

By PTI Published : Aug 2, 2024, 12:54 PM IST

ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ( IANS )