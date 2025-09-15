ETV Bharat / sports

'ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸಬೇಡಿ': ನೋ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ಗೆ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ಮಾಡದ ನಡೆಯ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

I AM SPEECHLESS SHOAIB AKHTAR ASIA CUP 2025 INDIA VS PAKISTAN MATCH
ಪಾಕ್​ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ (Photo Credit: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 1:45 PM IST

2 Min Read
ದುಬೈನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ (ಭಾನುವಾರ) ನಡೆದ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್-2025 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಟೂರ್ನಿಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬದ್ಧ ಎದುರಾಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ 7 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು. ಕೇವಲ 15.5 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲೇ ಎದುರಾಳಿ ನೀಡಿದ 128 ರನ್‌ಗಳ ಅಲ್ಪ ಗುರಿಯನ್ನು ಭಾರತ ತಲುಪಿತು.

ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಡೆದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಭಾರತ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಟಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್ ಮಾಡದೆ ನೇರವಾಗಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಕೋಣೆಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ಶೋಯೆಬ್ ಅಖ್ತರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವಿಗೆ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ನನಗೆ ಮಾತೇ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ತುಂಬಾ ನೋವುಂಟುಮಾಡಿತು. ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಗೆದ್ದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್. ಆದರೂ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬೇಡಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಶೇಕ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಏನಾದರೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಜಗಳಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್. ನಾವು ಕೈ ಕುಲುಕಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿತ್ತು" ಎಂದು ಅಖ್ತರ್ ಹೇಳಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮಗೆ ಹಸ್ತಲಾಘವ ನೀಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ.

ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬಾರದು ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಐಸಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಸಿಸಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದೆ.

"ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಲು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ಇನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಾಸಿಂ ಅಕ್ರಮ್, ಭಾರತದ ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಡವಿ ಬಿದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

"ಕುಲ್ದೀಪ್ ಬೌಲ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಗವಾಸ್ಕರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವರು ಅದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದರು. ಚೆಂಡು​ ಕುಲ್ದೀಪ್ ಕೈಯಿಂದ ಪಿಚ್‌ಗೆ ಬಡಿಯುವವರೆಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ" ಎಂದರು. ಆದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬ್ಯಾಟರ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಎರಡನೇ ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಸ್ವೀಪ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಎಂದು ಅಕ್ರಮ್ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿಯ ಸಂತ್ರಸ್ತರೊಂದಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ': ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್​ ಯಾದವ್​

