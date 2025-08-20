ETV Bharat / sports

ಮಿಂಚಿದ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್​ಗೆ ಮಣಿದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ - MAHARAJA TROPHY KSCA T20

ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಟಿ-20 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಅಂಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ.

Maharaja Trophy KSCA T20: Hubli Tigers top points table after win against Mangaluru Dragons
ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ವೈಖರಿ (ANI)
author img

By ANI

Published : August 20, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 23 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೋಲುಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗಿಳಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್​ಗೆ ನಾಯಕ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (63, 45 ಎಸೆತ) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಆಸರೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್​​ ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ (36) ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ತಾಹಾ 11, ಕೃಷ್ಣನ್​ ಶ್ರೀಜಿತ್​ 18 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​​ಗಳು ಎರಡಂಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾದರು.

ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್​ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 152 ರನ್​ ಪೇರಿಸಿತು. ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಪರ ರೋನಿತ್​ ಮೋರೆ 18 ರನ್​ಗೆ 2, ಕ್ರಾಂತಿ ಕುಮಾರ್​ 40ಕ್ಕೆ 3 ಹಾಗೂ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಶ್ರೀವಾತ್ಸ ಆಚಾರ್ಯ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು​ ಕಬಳಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​: 153 ರನ್​ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಲೋಚನ್​ ಗೌಡ 19 ಹಾಗೂ ಶರತ್​ ಬಿ.ಆರ್. 22 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 39 ರನ್​ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು.​ ಆದರೆ ಶರತ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಅನೀಶ್​ ಕೆ.ವಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಮರಳಿದರು.

ತದನಂತರ, ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ 21 ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ನೊರೊನ್ಹಾ 35 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್​ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಸೋಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿತು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಗೋಪಾಲ್​ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 18.3 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲೇ 129 ರನ್​ಗೆ ಆಲೌಟ್​​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡ 23 ರನ್​ಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2025ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳ ಮೂಲಕ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್​ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (ರನ್​ ರೇಟ್​ ಕಡಿಮೆ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 7 ಆಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್​ ತಂಡ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​​ 2025: 15 ಸದಸ್ಯರ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ಗಿಲ್​ಗೆ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ

ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಸ್​ಸಿಎ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 23 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೋಲುಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಟಾಸ್​ ಗೆದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್​ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗಿಳಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್​ಗೆ ನಾಯಕ ದೇವದತ್​ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (63, 45 ಎಸೆತ) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಆಸರೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್​​ ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ (36) ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ತಾಹಾ 11, ಕೃಷ್ಣನ್​ ಶ್ರೀಜಿತ್​ 18 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​​ಗಳು ಎರಡಂಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾದರು.

ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್​​ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್​ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್​ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 152 ರನ್​ ಪೇರಿಸಿತು. ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಪರ ರೋನಿತ್​ ಮೋರೆ 18 ರನ್​ಗೆ 2, ಕ್ರಾಂತಿ ಕುಮಾರ್​ 40ಕ್ಕೆ 3 ಹಾಗೂ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಶ್ರೀವಾತ್ಸ ಆಚಾರ್ಯ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು​ ಕಬಳಿಸಿದರು.

ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​: 153 ರನ್​ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಲೋಚನ್​ ಗೌಡ 19 ಹಾಗೂ ಶರತ್​ ಬಿ.ಆರ್. 22 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್​ಗೆ 39 ರನ್​ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು.​ ಆದರೆ ಶರತ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಅನೀಶ್​ ಕೆ.ವಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ಗೆ ಮರಳಿದರು.

ತದನಂತರ, ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ 21 ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ನೊರೊನ್ಹಾ 35 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್​ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಸೋಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿತು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್​ ಗೋಪಾಲ್​ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 18.3 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲೇ 129 ರನ್​ಗೆ ಆಲೌಟ್​​ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡ 23 ರನ್​ಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2025ಕ್ಕೆ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ಗೆ ಮಹತ್ವದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್​ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳ ಮೂಲಕ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್​ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (ರನ್​ ರೇಟ್​ ಕಡಿಮೆ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 7 ಆಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್​ ತಂಡ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಏಷ್ಯಾಕಪ್​​ 2025: 15 ಸದಸ್ಯರ ಬಲಿಷ್ಠ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ; ಗಿಲ್​ಗೆ ಬಂಪರ್​ ಲಾಟರಿ

For All Latest Updates

TAGGED:

HUBLI TIGERSMANGALURU DRAGONSMAHARAJA TROPHY 2025ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ 2025MAHARAJA TROPHY KSCA T20

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಈಟಿವಿ ಭಾರತ Exclusive: NISAR ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಳೆ-ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕಿ!

ದಿನವೂ ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಝೈಮರ್ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ

75 ಟನ್​, 40 ಅಂತಸ್ತಿನ ಕಟ್ಟಡದಷ್ಟು ಎತ್ತರದ ರಾಕೆಟ್​ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೋ ಕಾರ್ಯ!

ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮಮಂದಿರ: ಅ.15 ರಿಂದ ಶೇಷಾವತಾರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸಪ್ತ ಮಂಟಪ, ಕುಬೇರ ಬೆಟ್ಟ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ; ಹಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಂಡ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.