ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಕಂಠದತ್ತ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಮಹಾರಾಜ ಟ್ರೋಫಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 23 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಸೋಲುಂಡ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಿಳಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ಗೆ ನಾಯಕ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ (63, 45 ಎಸೆತ) ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿ ಆಸರೆಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವಿ ಬ್ಯಾಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಮನೋಹರ್ (36) ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ, ತಾಹಾ 11, ಕೃಷ್ಣನ್ ಶ್ರೀಜಿತ್ 18 ರನ್ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಎರಡಂಕಿ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ತಲುಪಲು ವಿಫಲರಾದರು.
ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡ 7 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 152 ರನ್ ಪೇರಿಸಿತು. ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಪರ ರೋನಿತ್ ಮೋರೆ 18 ರನ್ಗೆ 2, ಕ್ರಾಂತಿ ಕುಮಾರ್ 40ಕ್ಕೆ 3 ಹಾಗೂ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಶ್ರೀವಾತ್ಸ ಆಚಾರ್ಯ ತಲಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.
ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್: 153 ರನ್ಗಳ ಸಾಧಾರಣ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಲೋಚನ್ ಗೌಡ 19 ಹಾಗೂ ಶರತ್ ಬಿ.ಆರ್. 22 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 39 ರನ್ ಜೊತೆಯಾಟವಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಶರತ್ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಬಂದ ಅನೀಶ್ ಕೆ.ವಿ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು.
ತದನಂತರ, ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ 21 ಹಾಗೂ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ನೊರೊನ್ಹಾ 35 ರನ್ ಬಾರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಆಸೆ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದ ಬಳಿಕ ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ಸೋಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿತು. ನಾಯಕ ಶ್ರೇಯಸ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಔಟಾದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 18.3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲೇ 129 ರನ್ಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ ತಂಡ 23 ರನ್ಗಳ ಸೋಲಿಗೆ ಶರಣಾಯಿತು.
ಈ ಜಯದೊಂದಿಗೆ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವುಗಳ ಮೂಲಕ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು. ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 8 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ (ರನ್ ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು ಡ್ರಾಗನ್ಸ್ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 7 ಆಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ಸ್ ತಂಡ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ ಮೂರು ಗೆಲುವು ಹಾಗೂ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು, 6 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
