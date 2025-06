ETV Bharat / sports

Star Sports, JioHotstar ಅಲ್ಲ! ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ - INDIA VS ENGLAND FREE STREAMING

ಶುಭಮನ್​ ಗಿಲ್​ ಮತ್ತು ಬೆನ್​ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್​ ( Photo Credit: IANS And AFP )

Published : June 17, 2025 at 1:17 PM IST

By ETV Bharat Sports Team

India vs England Free Streaming: ಇಂಡಿಯನ್​ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್ 2025​ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಭಾರತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಜೂನ್​ 20ರಿಂದ ಭಾರತ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ (India vs England) ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

ಇದರೊಂದಿಗೆ 2025-27ರ ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ ಋತುವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಯುವ ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಆಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ, ಇದೀಗ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಕೇವಲ ಮೂವರು ನಾಯಕರು ಮಾತ್ರ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

1971 ಅಜಿತ್​ ವಾಡೇಕರ್, 1986 ಕಪಿಲ್​ ದೇವ್​, 2007 ರಾಹುಲ್​ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ನಾಯಕ ಗಿಲ್​ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.​ ಸದ್ಯ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ನಲ್ಲಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಮಹತ್ವದ ಸರಣಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್​ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಉತ್ತರ.

IND vs ENG ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಗಳು