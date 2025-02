ETV Bharat / sports

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? - CRICKET CAMERA AND PRICE

By ETV Bharat Sports Team

Types Of Cameras Used In cricket: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಕ್ರೀಡೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಕ್ರಿಕೆಟ್​. ಇಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಕ್ರೇಜ್​ ಬೇರಾವ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದೇನೋ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಪೈಕಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವಿಷಯವೂ ಒಂದು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?. ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10 ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಕವರ್​ ಮಾಡಲು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಬೇಕು.

ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು (Getty Images)

1. ಸ್ಪೈಡರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (Spidercam): ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಆಟದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವನ್ನೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಲೆನ್ಸ್​ ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಲೆ 5ರಿಂದ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ!

ಸ್ಪೈಡರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (Getty Images)

2. ಬೌಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (Boundary Cameras): ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಮೈದಾನದ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್​ ಬಳಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವರವಾದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್​ ಬಳಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಬೌಂಡರಿ ಬಳಿ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್​ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಚ್‌ಗಳಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಇದು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.