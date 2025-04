ETV Bharat / sports

ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ​ನಡೆದಿವೆ?; RCB ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಗೆದ್ದಿದೆ? - SUPER OVER IN IPL HISTORY

RCB Players ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 17, 2025 at 10:57 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 11:31 AM IST 2 Min Read

Super overs in IPL History: ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ನಡೆಯಿತು. ಅರುಣ್​ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಸೂಪರ್​ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188ರನ್​ ಬಾರಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿತು. ಜೈಸ್ವಾಲ್​ (51) ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್​ ರಾಣಾ (51) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದೂ ಕೂಡ ನಿಗದಿತ ಓವರ್​ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 188 ರನ್​ಗಳನ್ನೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾಗೊಂಡು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು.

ಸೂಪರ್​ ವಿಕ್ಟರಿ: ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 11ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 3 ಬೌಲ್​ನಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್​ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಐಪಿಎಲ್​ನ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 15 ಬಾರಿ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಆಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಕಂಡ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ವರ್ಷ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಟೈ ಸ್ಕೋರ್ 2009 ಆರ್​ಸಿಬಿ vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ​ರಾಯಲ್ಸ್​ ರಾಜಸ್ಥಾನ ​​ 150 2010 ಸಿಎಸ್​ಕೆ vs ಪಂಜಾಬ್​ ಪಂಜಾಬ್ 136 2013 ಹೈದರಾಬಾದ್​ vs ಆರ್​ಸಿಬಿ ​ಹೈದರಾಬಾದ್​ 130 2013 ಆರ್​ಸಿಬಿ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಆರ್​ಸಿಬಿ 152 2014 ಕೆಕೆಆರ್​ vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ​​ ರಾಜಸ್ಥಾನ ​ 152 2015 ರಾಜಸ್ಥಾನ vs ​ ಪಂಜಾಬ್ ​ ಪಂಜಾಬ್​ 191 2017 ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್​​ vs ಮುಂಬೈ ​ ಮುಂಬೈ 153 2019 ಡೆಲ್ಲಿ​ vs ಕೆಕೆಆರ್​ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ 185 2019 ಮುಂಬೈ vs ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮುಂಬೈ ​ 153 2020 ಡೆಲ್ಲಿ ​vs ​ಪಂಜಾಬ್​ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ 157 2020 ಆರ್​ಸಿಬಿ vs ಮುಂಬೈ ​ ಆರ್​ಸಿಬಿ 201 2020 ಹೈದರಾಬಾದ್​ vs ಕೆಕೆಆರ್​ ಕೆಕೆಆರ್​ 163 2020 ಮುಂಬೈ vs ​ಪಂಜಾಬ್​ ಪಂಜಾಬ್​ 176 2021 ಹೈದರಾಬಾದ್​ vs ಡೆಲ್ಲಿ ​ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ 159 2025 ಡೆಲ್ಲಿ vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ​ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ 188 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹4.2 ಕೋಟಿ ಢಮಾರ್​..! ಈತನನ್ನು ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು!

Super overs in IPL History: ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಮತ್ತು ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್​ ತಂಡದ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ನಡೆಯಿತು. ಅರುಣ್​ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ರೋಚಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ತಂಡ ಸೂಪರ್​ ಗೆಲುವು ಕಂಡಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. 20 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 188ರನ್​ ಬಾರಿಸಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿತು. ಜೈಸ್ವಾಲ್​ (51) ಮತ್ತು ನಿತೇಶ್​ ರಾಣಾ (51) ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದೂ ಕೂಡ ನಿಗದಿತ ಓವರ್​ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 188 ರನ್​ಗಳನ್ನೇ ಕಲೆ ಹಾಕಿತು. ಇದರಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾಗೊಂಡು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಸೂಪರ್​ ವಿಕ್ಟರಿ: ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್​ ಮಾಡಿದ್ದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ 11ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬಂದ ಡೆಲ್ಲಿ ಪರ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ 3 ಬೌಲ್​ನಲ್ಲಿ 7 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಟ್ರಿಸ್ಟನ್​ ಸ್ಟಬ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಿಡಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. 4 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಾರಿ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಐಪಿಎಲ್​ನ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೂ ಒಟ್ಟು 15 ಬಾರಿ ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಪರ್​ ಓವರ್​ ಆಡಿರುವ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವು ಕಂಡ ತಂಡವಾಗಿ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಕೆಆರ್ ಕೆಟ್ಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಸೂಪರ್ ಓವರ್‌ ಪಂದ್ಯ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶ ವರ್ಷ ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಟೈ ಸ್ಕೋರ್ 2009 ಆರ್​ಸಿಬಿ vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ​ರಾಯಲ್ಸ್​ ರಾಜಸ್ಥಾನ ​​ 150 2010 ಸಿಎಸ್​ಕೆ vs ಪಂಜಾಬ್​ ಪಂಜಾಬ್ 136 2013 ಹೈದರಾಬಾದ್​ vs ಆರ್​ಸಿಬಿ ​ಹೈದರಾಬಾದ್​ 130 2013 ಆರ್​ಸಿಬಿ vs ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ ಆರ್​ಸಿಬಿ 152 2014 ಕೆಕೆಆರ್​ vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ​​ ರಾಜಸ್ಥಾನ ​ 152 2015 ರಾಜಸ್ಥಾನ vs ​ ಪಂಜಾಬ್ ​ ಪಂಜಾಬ್​ 191 2017 ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್​​ vs ಮುಂಬೈ ​ ಮುಂಬೈ 153 2019 ಡೆಲ್ಲಿ​ vs ಕೆಕೆಆರ್​ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ 185 2019 ಮುಂಬೈ vs ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮುಂಬೈ ​ 153 2020 ಡೆಲ್ಲಿ ​vs ​ಪಂಜಾಬ್​ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ 157 2020 ಆರ್​ಸಿಬಿ vs ಮುಂಬೈ ​ ಆರ್​ಸಿಬಿ 201 2020 ಹೈದರಾಬಾದ್​ vs ಕೆಕೆಆರ್​ ಕೆಕೆಆರ್​ 163 2020 ಮುಂಬೈ vs ​ಪಂಜಾಬ್​ ಪಂಜಾಬ್​ 176 2021 ಹೈದರಾಬಾದ್​ vs ಡೆಲ್ಲಿ ​ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ 159 2025 ಡೆಲ್ಲಿ vs ರಾಜಸ್ಥಾನ ​ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್​ 188 ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ₹4.2 ಕೋಟಿ ಢಮಾರ್​..! ಈತನನ್ನು ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು!

Last Updated : April 17, 2025 at 11:31 AM IST