ETV Bharat / sports

IPL​ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ದ ಎಷ್ಟು ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ? CSK ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿರುವ ರನ್ ಎಷ್ಟು​? - VIRAT KOHLI

Published : April 17, 2025 at 5:15 PM IST

By ETV Bharat Sports Team

Virat kohli Runs Against Every Team In IPL: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಐಪಿಎಲ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈವರೆಗೂ ಆಡಿರುವ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 62ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 248 ರನ್‌ ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪರ ಆಡುತ್ತಿರುವ ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ 8000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ವಿರಾಟ್ ತಮ್ಮ ಐಪಿಎಲ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಒಟ್ಟಾರೆ, ಯಾವ ತಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ (IANS)

ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK): ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ CSK ವಿರುದ್ಧ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ 1,084 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC): ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಹ್ಲಿ 1,057 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದರ ವಿರುದ್ಧ ಗಳಿಸಿರುವ ಎರಡನೇ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ರನ್​ ಇದಾಗಿದೆ.

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS): ಪಂಜಾಬ್ ವಿರುದ್ಧವೂ ವಿರಾಟ್ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 1,030 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.