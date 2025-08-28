ETV Bharat / sports

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​: ರೋಹಿತ್, ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಂಗ್​ ಕಾಂಗ್​ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಕಣ್ಣು - ASIA CUP 2025

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ​ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿಯ ಹೇಸರಲ್ಲಿರುವ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲು ಹಾಂಗ್​ ಕಾಂಗ್​ ಆಟಗಾರ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್​ ಹಯಾತ್​
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಬಾಬರ್​ ಹಯಾತ್​ (Image Source: IANS and AFP)
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯವಳಿಗಳೂ ಟಿ20 ಮಾದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಾಂಗ್​ ಕಾಂಗ್​ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಇನ್ನು 194 ರನ್​ಗಳಿಸಿದರೇ ರೋಹಿತ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಿಂದಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹೌದು, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕ ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್, ಏಷ್ಯಾಕಪ್ (T20) ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿದ್ದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕುವ ಸುರ್ಣವಕಾಶ ಇದೆ.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ (ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪ)ದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 429 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಂತರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಿಜ್ವಾನ್ 281 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 271 ರನ್‌ಗಳಿಸಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ
ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ, ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ (IANS)

ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಹಯಾತ್: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ (ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪ)ದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 235 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಬೇಕಾದರೆ, ಅವರು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 194 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಬೇಕಿದೆ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು, ಅವರು 46 ರನ್ ಮತ್ತು ರೋಹಿತ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು 36 ರನ್ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ ದಾಖಲೆ: ಹಯಾತ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಪರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ 22 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 8 ಅರ್ಧಶತಕಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 784 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 95 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 12 ಅರ್ಧಶತಕಗಳೊಂದಿಗೆ 2214 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸರಾಸರಿ 28.4 ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ 131.2 ಆಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗಾಗಿ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಂಡ: ಯಾಸಿಮ್ ಮುರ್ತಾಜಾ (ನಾಯಕ), ಬಾಬರ್ ಹಯಾತ್ (ಉಪನಾಯಕ), ಜೀಶಾನ್ ಅಲಿ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ನಿಯಾಜಕತ್ ಖಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್, ನಸ್ರುಲ್ಲಾ ರಾಣಾ, ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೋಟ್ಜಿ, ಅಂಶುಮಾನ್ ರಾತ್, ಎಹ್ಸಾನ್ ಖಾನ್, ಕಲ್ಹಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಚಲ್ಲು, ಆಯುಷ್ ಆಶಿಶ್ ಶುಕ್ಲಾ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಐಜಾಕ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಐಜಾಕ್- ಆದಿಲ್ ಮಹಮೂದ್, ಅನಸ್ ಖಾನ್, ಹರೂನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅರ್ಷದ್, ಅಲಿ-ಹಸನ್, ಶಾಹಿದ್ ವಾಸಿಫ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಗಜನ್ಫರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮತ್ತು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ವಹೀದ್.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 10 - ಭಾರತ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 11 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 12 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 13 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 14 - ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 15 - ಯುಎಇ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 15 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಚೀನಾ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 16 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 17 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 18 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 19 - ಭಾರತ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 - ಬಿ1 vs ಬಿ2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 - A1 vs A2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 - A2 vs B1, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 - A1 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 - A2 vs B2, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 - A1 vs B1, ದುಬೈ
  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 - ಫೈನಲ್, ದುಬೈ

