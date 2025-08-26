ETV Bharat / sports

ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ.!; ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಬಂಪರ್​ ಆಫರ್; ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ - ASIA CUP 2025

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಬಿಗ್​ ಆಫರ್​ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025
ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025 (Image Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2025 at 6:05 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 6:20 PM IST

2 Min Read

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ದೊರೆತಿದೆ. ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಸ್‌ಗಳು: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಿಹಾರದ ರಾಜಗೀರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಚುಯಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್ ಟರ್ಕಿ, ರಾಜ್‌ಗಿರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಎಂದು ದಿಲೀಪ್​ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ: ಈ ಬಾರಿಯ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡವೂ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು: ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಕೊರಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಒಮನ್ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗಾಗಿ 18 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಹರ್‌ಂಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶನ್ ಬಿ ಪಾಠಕ್, ಸೂರಜ್ ಕರ್ಕೇರಾ ಗೋಲ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಫೆಂಡರ್‌ಗಳಾಗಿ ಸುಮಿತ್, ಜರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಮಿತ್ ರೋಹಿದಾಸ್, ಜುಗ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗಳಾಗಿ ರಾಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್, ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ವಿವೇಕ್ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡರ್​ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರಾ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಸುಖಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

ಭಾರತ vs ಚೀನಾ - ಆಗಸ್ಟ 29| ಶುಕ್ರವಾರ

ಭಾರತ vs ಜಪಾನ್​ - ಆಗಸ್ಟ್​ 31| ಭಾನುವಾರ

ಭಾರತ vs ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1| ಸೋಮವಾರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಬ್ರಾಂಕೋ ಟೆಸ್ಟ್​ ಜಾರಿ: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆರೋಪ

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ದೊರೆತಿದೆ. ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಸ್‌ಗಳು: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಿಹಾರದ ರಾಜಗೀರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಾಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಚುಯಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್ ಟರ್ಕಿ, ರಾಜ್‌ಗಿರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಎಂದು ದಿಲೀಪ್​ ಹೇಳಿದರು.

ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ: ಈ ಬಾರಿಯ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡವೂ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು: ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಕೊರಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಒಮನ್ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ಗಾಗಿ 18 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಹರ್‌ಂಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶನ್ ಬಿ ಪಾಠಕ್, ಸೂರಜ್ ಕರ್ಕೇರಾ ಗೋಲ್‌ ಕೀಪರ್‌ಗಳಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಫೆಂಡರ್‌ಗಳಾಗಿ ಸುಮಿತ್, ಜರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್, ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಮಿತ್ ರೋಹಿದಾಸ್, ಜುಗ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡರ್‌ಗಳಾಗಿ ರಾಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್, ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ವಿವೇಕ್ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡರ್​ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್‌ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರಾ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಸುಖಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

ಭಾರತ vs ಚೀನಾ - ಆಗಸ್ಟ 29| ಶುಕ್ರವಾರ

ಭಾರತ vs ಜಪಾನ್​ - ಆಗಸ್ಟ್​ 31| ಭಾನುವಾರ

ಭಾರತ vs ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1| ಸೋಮವಾರ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 2027ರ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಿಂದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲು ಬ್ರಾಂಕೋ ಟೆಸ್ಟ್​ ಜಾರಿ: ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆರೋಪ

Last Updated : August 26, 2025 at 6:20 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HOCKEY ASIA CUP 2025HERO MENS ASIA CUP 2025HOCKEY ASIA CUP FREE PASSಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗ್ರೀವನೇ ಬಲಶಾಲಿ: ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ತಾಲೀಮು, ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ

ಇದು ಅಂತಿಂಥ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಲ: ಮಾನವರನ್ನೇ ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಡ್ರೋನ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿಯ ಮೊದಲ ಇವಿ ಇ-ವಿಟಾರಾಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಫೀಚರ್ಸ್​?

22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಶುದ್ಧ ಚಿನ್ನದಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಗಣೇಶ - ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ವ್ಯಾಪಾರಿ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.