ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ದೊರೆತಿದೆ. ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಅನ್ನು ಭಾರತ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 29 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ ಪಾಸ್ಗಳು: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಬಿಹಾರದ ರಾಜಗೀರ್ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ, ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ವರ್ಚುಯಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.
𝙄𝙉𝘿𝙄𝘼, 𝘼𝙍𝙀 𝙔𝙊𝙐 𝙍𝙀𝘼𝘿𝙔!!! 🤩— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 26, 2025
The Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar 2025 is almost here — and your seat is waiting! 🙌
RSVP now and secure your complimentary entry to witness the best in Asia in action. 🏑✨
📲 Download the Hockey India App & book your tickets… pic.twitter.com/Ydnoi8zjQj
ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು?: ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್ ಟರ್ಕಿ, ರಾಜ್ಗಿರ್ನಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿಗೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಭಾಗವಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಹಾಕಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಟವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಆಟವಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡಾ ಉತ್ಸವ ಎಂದು ದಿಲೀಪ್ ಹೇಳಿದರು.
7️⃣2️⃣ hours to go!— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 26, 2025
Not too long before the best in Asia take to the turf for the Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar 2025.
Watch them live from August 29 onwards, only on Sony TEN 1 & Sony LIV.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey pic.twitter.com/v9mKjowH3s
ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ: ಈ ಬಾರಿಯ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡವೂ 2026ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಎಂಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡಗಳು: ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ಚೀನಾ, ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಕೊರಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ತಂಡಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಒಮನ್ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದೆ.
𝘿𝙚𝙠𝙝𝙤 𝙬𝙤 𝙖𝙖 𝙜𝙖𝙮𝙚... 🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) August 25, 2025
Team India has arrived for the Hero Asia Cup, Rajgir, Bihar 2025 — ready to chase glory with pride and passion.
🗓: Aug 29 – Sept 7
🏟: Rajgir Hockey Stadium
📺: Sony TEN 1 & Sony LIV#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey
(1/2) pic.twitter.com/pJ0FmPLBNx
ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ: ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ಗಾಗಿ 18 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಂಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಶನ್ ಬಿ ಪಾಠಕ್, ಸೂರಜ್ ಕರ್ಕೇರಾ ಗೋಲ್ ಕೀಪರ್ಗಳಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳಾಗಿ ಸುಮಿತ್, ಜರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಸಂಜಯ್, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ಅಮಿತ್ ರೋಹಿದಾಸ್, ಜುಗ್ರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಗಳಾಗಿ ರಾಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಸಿಂಗ್, ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್, ವಿವೇಕ್ ಸಾಗರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಫಾರ್ವರ್ಡರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮನ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಶಿಲಾನಂದ್ ಲಾಕ್ರಾ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಸುಖಜೀತ್ ಸಿಂಗ್, ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ಭಾರತ vs ಚೀನಾ - ಆಗಸ್ಟ 29| ಶುಕ್ರವಾರ
ಭಾರತ vs ಜಪಾನ್ - ಆಗಸ್ಟ್ 31| ಭಾನುವಾರ
ಭಾರತ vs ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ - ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1| ಸೋಮವಾರ
