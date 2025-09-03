ರಾಜ್ ಗಿರ್(ಬಿಹಾರ): ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ 2025 ರೋಚಕ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದಿನಿಂದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್ ಹಂತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಪಂದ್ಯ ಫೈನಲ್ನಂತೆ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು.
ರಾಜ್ಗಿರ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್-4ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ತಲುಪುವ ಹಾದಿ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ.
A blockbuster day awaits at Rajgir! 🤩— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 3, 2025
From a classification battle to Super 4 showdowns, here’s the schedule for September 3 at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025. 💪#HumSeHaiHockey #IndiaKaGame #HockeyIndia #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/0UdGDcWr8q
ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹಾಕಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅರ್ಹತೆಗೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವಿಜೇತ ತಂಡ ನೇರವಾಗಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ನಾಯಕತ್ವ, ಅಭಿಷೇಕ್ ಮತ್ತು ಜುಗ್ರಾಜ್ ಅವರಂತಹ ಯುವ ಆಟಗಾರರ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟದಿಂದ ಭಾರತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೇವರೆಟ್ ತಂಡವಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿದ ಟಾಪ್ 5 ಆಟಗಾರರು: ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಹಕೀಮುಲ್ಲಾ ಅನ್ವರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ 9 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಅಸ್ರಾನ್ ಹಮ್ಸಾನಿ 6 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೊರಿಯಾದ ಡಾನ್ ಸನ್ 5 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಅಭಿಷೇಕ್ 4 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑 𝟒𝐬 𝐂𝐋𝐀𝐒𝐇! 🔥 🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 3, 2025
India square off against defending champions Korea at the Hero Asia Cup Rajgir, Bihar 2025.#HockeyIndia #IndiaKaGame #HumSeHaiHockey #HeroAsiaCupRajgir pic.twitter.com/zm2HE2I6R3
ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 101 ಗೋಲು ದಾಖಲು: ಮೊದಲ ದಿನ 26, ಎರಡನೇ ದಿನ 16, ಮೂರನೇ ದಿನ 19 ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ 40 ಗೋಲುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ತಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಲೇಷ್ಯಾ 23 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಭಾರತ 22 ಗೋಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಚೀನಾ 18, ಕೊರಿಯಾ 13, ಜಪಾನ್ 11, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ 10, ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ 3 ಮತ್ತು ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಕೇವಲ 1 ಗೋಲು ಗಳಿಸಿವೆ.
ಚೀನಾ - ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ, ಸಂಜೆ 5:00ಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಹಿಳಾ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತ-ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಗೂ ಮುನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ: ಬೆನ್ನು ನೋವಿನಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ಔಟ್