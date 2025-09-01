ETV Bharat / sports

ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್: ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್​ ಸವಾಲು - HOCKEY ASIA CUP

ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿಂದು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್​ ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ.

ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025
ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 12:04 PM IST

Updated : September 1, 2025 at 12:53 PM IST

Hockey Asia Cup 2025: ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್​ ತಂಡ​ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿದ್ದ ಭಾರತ ಇಂದು ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪೂಲ್​ ಲೀಗ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನು ಭಾರತ ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಇಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ರಾಜ್‌ಗೀರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಾಕಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30 ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯಾ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದಾದ ನಂತರ, ಮಲೇಷ್ಯಾ vs ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ಕ್ಕೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ತಂಡ ಸಂಜೆ 5:30ಕ್ಕೆ ಸೆಣಸಲಿವೆ. ದಿನದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡಗಳು ಸೆಣಸಲಿವೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರತ ಕಣ್ಣು: ಪಂದ್ಯವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ನೇತೃತ್ವದ ಭಾರತ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಗ್ರೂಪ್ ಎ ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಇಂದು ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ.

ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತಂಡ ಸತತ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತ ನಂತರ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಅವರ ಕನಸು ಬಹುತೇಕ ಭಗ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಗೆದ್ದು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಗೆಲುವು ದಾಖಲಿಸಿರುವ ಗೌರವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ. ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೂ ಪಂದ್ಯ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ ಖಚಿತ: ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಚೀನಾ ತಂಡವೂ ಕಝಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು 13-1 ಅಂತರದಿಂದ ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ನಡೆದಿದ್ದ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಠಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಭಾರತ ಗೆಲುವಿನ ಫೆವರೀಟ್​ ತಂಡವಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 3-2 ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು ಮತ್ತು ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ಗೆ ಭರ್ತ್​ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಭಾರತ ಜಪಾನ್​ ಪಂದ್ಯದ ಹೈಲೈಟ್​: ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಜಪಾನ್​ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ, ಮಂದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ಐದನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ತಂಡವನ್ನು 2-0 ಮುನ್ನಡೆಗೆ ತಂದರು. ಮೂರನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಎಂಟನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕವಾಬೆ ಕೊಸಿ ಜಪಾನ್ ಪರ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ 3-1 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ಕವಾಬೆ ಕೊಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಅಂತಮವಾಗಿ ಭಾರತ 3-2 ರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು.

