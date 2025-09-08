ETV Bharat / sports

ಕೊರಿಯಾ ಸೋಲಿಸಿ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ: ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ, 'ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ' ಎಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿ ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿತು.

HockeyIndia Beat Korea 4-1 To Win Hockey Asia Cup, Qualify For World Cup; 'Proud Moment', Says PM Modi
ಕೊರಿಯಾ ಸೋಲಿಸಿ ಹಾಕಿ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 8, 2025 at 8:37 AM IST

ರಾಜ್‌ಗಿರ್(ಬಿಹಾರ): ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು 4-1 ಗೋಲುಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತದ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದೆ. ಬಿಹಾರದ ರಾಜ್‌ಗಿರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಿತು.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದುವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಭಾರತ, ಐದು ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೊರಿಯಾ ನಂತರ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. 2003 (ಕೌಲಾಲಂಪುರ್) ಮತ್ತು 2007 (ಚೆನ್ನೈ) ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಂತರ ಭಾರತ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿತ್ತು.

ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಿಂದ 30 ರವರೆಗೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿರುವ ಎಫ್‌ಐಎಚ್ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ಗೆ ಭಾರತ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು. ದಿಲ್‌ಪ್ರೀತ್ (28, 45 ನೇ ನಿಮಿಷ) ಮತ್ತು ಸುಖ್‌ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ (1 ನೇ ನಿಮಿಷ) ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅಮಿತ್ ರೋಹಿದಾಸ್ (50 ನೇ ನಿಮಿಷ) ರಾಜ್‌ಗಿರ್ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂದೆ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಗೋಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಭಾರತದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಕೊರಿಯಾ ಪರ ಡೈನ್ ಸನ್ 51ನೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಚೆಂಡಿನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿ ದೃಢನಿಶ್ಚಯದ ಆಟ ತೋರಿತು. ಎದುರಾಳಿ ವಲಯವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಭೇದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ, ಮಿಡ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯವು ನೋಡಲು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೊರಿಯನ್ನರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರು, ಇದು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟದ ಎದುರು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ.

ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ- ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ 2025 ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡವನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ರಾಜ್‌ಗೀರ್ ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಇದೊಂದು ರೋಮಾಂಚಕ ಕ್ರೀಡಾ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ಜನರನ್ನು ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪುರುಷರ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಗೆಲುವು ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮೋದಿ Xನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಭಾರತೀಯ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣ. ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಏರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೀರ್ತಿ ತರಲಿ" ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಶಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನ್ನರ್ ಮಣಿಸಿ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಅಲ್ಕರಾಜ್​: ನಂ.1 ಪಟ್ಟ, ₹44 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

