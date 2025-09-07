ದುಬಾರಿ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪಾಂಡ್ಯ; ಇದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಿಂತ 10 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 7, 2025 at 1:01 PM IST|
Updated : September 7, 2025 at 1:16 PM IST
17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೆ.10 ರಂದು ಭಾರತ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ 15 ಸದಸ್ಯರ ಭಾರತ ತಂಡ ಈಗಾಗಲೇ ದುಬೈಗೆ ತೆರಳಿದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಪಂದ್ಯವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಭಾರೀ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದ ಪಾಂಡ್ಯ ಇದೀಗ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಧರಿಸಿದ್ದ ವಾಚ್ ಬೆಲೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರುಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ, ಅವರು ಧರಿಸಿದ್ದ ವಾಚ್ ಯಾವ ಕಂಪನಿಯದ್ದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ: ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 91 ಕೋಟಿ ರೂ ಆಗಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಗಳಾಗಿವೆ. ಪಾಂಡ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಕೇಂದ್ರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 'ಎ' ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ವಾರ್ಷಿಕ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐಪಿಎಲ್ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ₹15 ಕೋಟಿಗೆ ರಿಟೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದಲೂ ಹಣ ಪಾಂಡ್ಯ ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಾರ್ದಿಕ್ ವಾಚ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು: ಅಭ್ಯಾಸದ ವೇಳೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ವಾಚ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ವಿಜೆತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಜೇತ ತಂಡಕ್ಕೆ 3 ಲಕ್ಷ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ಗಳು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ₹2.6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಧರಿಸಿರುವ ಗಡಿಯಾರವು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಗಡಿಯಾರದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಧರಿಸಿದ್ದ ಗಡಿಯಾರ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಲೆ RM27-04 ಆಗಿದೆ. ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಒಂದರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ಬೆಲೆ $2250000 ಡಾಲರ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ದಿಕ್ ಧರಿಸಿರುವ ಗಡಿಯಾರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ಪೇನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಟೆನಿಸ್ ಆಟಗಾರ ರಾಫೆಲ್ ನಡಾಲ್ಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಗಡಿಯಾರದ ತೂಕ ಕೇವಲ 30 ಗ್ರಾಂ ಆಗಿದೆ. ಇದು 12,000 ಗ್ರಾಂ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಗಡಿಯಾರದ ಒಳಗಡೆ ದುಬಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾಚ್ ಬೆಲೆ ತುಂಬ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ದಾಖಲೆ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಪಾಂಡ್ಯ: ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆದರೇ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2016 ರಿಂದಲೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ಸಿದ್ದವಾಗಿರುವ ಪಾಂಡ್ಯ ಅಪರೂಪದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೆ, ಅವರು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ 1000 ರನ್ ಮತ್ತು 100 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಶಕೀಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಬಿ ಮಾತ್ರ ಟಿ20 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1000+ ರನ್ ಮತ್ತು 100+ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
