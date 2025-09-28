ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! IND vs PAK ಫೈನಲ್ ಕದನಕ್ಕೆ 299 ಸಿಕ್ಸರ್, 208 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಕಣಕ್ಕೆ
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತ ನಡುವಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ 299 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸ್ಫೋಟಕ ಹಿಟ್ಟರ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
Published : September 28, 2025 at 5:22 PM IST
Ind vs Pak Final Match: 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಸೆಣಸಲಿವೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ 41 ವರ್ಷದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ನೋಡುವುದಾದರೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಎರಡೂ ಸ್ವರೂಪ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 24 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದರೇ ಪಾಕ್ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ಡ್ರಾನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 15 ಬಾರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತ 12 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕೇವಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದೆ.
Will Fakhar Zaman survive Jasprit Bumrah's wrath? 👀💥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
Watch #INDvPAK in the #DPWorldAsiaCup2025 FINAL, tonight at 7 PM, live on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork pic.twitter.com/GqTWCobLTd
ಭಾರತ-ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೆಣಸಾಡಿವೆ. ಲೀಗ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ -4 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಭಾರತ ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದವು. ಈ ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೂರನೇ ಗೆಲುವಿನ ಜೊತೆ ಟ್ರೋಫಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
Rounding off the Super Fours with super 📸— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 27, 2025
Which performance stood out for you? 👇#DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/WhdgcY1XLN
ಹೌದು, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ 4 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ನಾಯು ಸೆಳತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತೊರೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಫೈನಲ್ ಆಡಲಿದ್ದಾರಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವುದು ಬಹುತೇಕ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ ಅಭ್ಯಾಸದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಡುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ.
📍Dubai— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
Another opportunity to do something special 🙌#TeamIndia is ready to conquer the final frontier 🇮🇳 💪#AsiaCup2025 | #Final pic.twitter.com/VC7jPlzcq0
ಹಾರ್ದಿಕ್ ಟಿ20 ದಾಖಲೆ: ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಟಿ20 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 308 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ 5623 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 299 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 120 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 1860 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಖಲೆ ಗಮನಿಸಿದರೇ 308 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 208 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 120 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 98 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
FINAL ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 28, 2025
One last ride. Two arch rivals. It all comes down to this. 🔥
India & Pakistan face each for the third time this tournament. And this time, the stakes couldn't be higher. 🤜 🤛#INDvPAK #DPWorldAsiaCup2025 #Final #ACC pic.twitter.com/LoyL6ox4PQ
ಭಾರತ ತಂಡ: ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ (ನಾಯಕ), ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (ವಿ.ಕೀ), ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ, ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್, ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್, ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್, ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ, ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ, ರಿಂಕು ಸಿಂಗ್, ಶಿವಂ ದುಬೆ.
