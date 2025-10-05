ETV Bharat / sports

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾಗೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡದ್ದಕ್ಕೆ ಹರ್ಭಜನ್​​ ಸಿಂಗ್ ಅಸಮಾಧಾನ

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹರ್ಭಜನ್​​ ಸಿಂಗ್​ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​
ಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​ (ANI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 5, 2025 at 4:20 PM IST

Updated : October 5, 2025 at 4:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತ ಅ.19ರಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ 3 ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಶನಿವಾರ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ, ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವದ ಹೊಣೆಯನ್ನು ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಬದಲು ಶುಭ್​ಮನ್​ ಗಿಲ್‌ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಆಯ್ಕೆದಾರರು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಿಲ್​ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್, ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಾಯಕನಾಗಿ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

"ಗಿಲ್ ಏಕದಿನ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ರೋಹಿತ್ ವೈಟ್-ಬಾಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವವರು. ಅವರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿ ನೋಡದಿರುವುದು ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ. ರೋಹಿತ್‌ರನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನೇ ನಾಯಕನನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸಬೇಕಿತ್ತು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ರೋಹಿತ್​ಗೆ ಈ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆಯ್ಕೆದಾರರು 2027ರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ಸಮಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಿಲ್​ಗೆ ಏಕದಿನ ನಾಯಕನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಹ ಸಮಯವಿತ್ತು. ನಾಯಕತ್ವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಆರೇಳು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಕಾಯಬಹುದಿತ್ತು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

"ಗಿಲ್​ ನಾಯಕರಾದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸದಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ, ಅವರು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಗಿಲ್​ ಸೇರಿ ಇತರರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವುದನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಭಜ್ಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ರೋಹಿತ್​ ಶರ್ಮಾ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ದಾಖಲೆ: ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಶೇ.77.27ರಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ನ ಕ್ಲೈವ್ ಲಾಯ್ಡ್ ಶೇ.77.71ರಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಗೆಲುವಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು 87.1%ರಷ್ಟಿದ್ದು, ಇದು ಇತರ ನಾಯಕರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಧಿಕ. ಐಸಿಸಿ ಈವೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನಾಯಕರು ಶೇ.80ರಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿಲ್ಲ.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ 56 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 42 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಕೇವಲ 12 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಂಡ ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ. ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಟೈ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯ ರದ್ದುಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೋಹಿತ್​, ಕೊಹ್ಲಿ, ಧೋನಿ ಕುರಿತು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್​​ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿಕೆ!

Last Updated : October 5, 2025 at 4:42 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

HARBHAJAN SINGH NEWSROHIT SHARMAIND VS AUSಹರ್ಭಜನ್​ ಸಿಂಗ್​HARBHAJAN SINGH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಬಾರ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ; ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 6 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ; 80ರ ವೃದ್ಧನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ!

ಪಿಎಂಎಫ್‌ಎಂಇ ಯೋಜನೆ: ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರೂಪಿಸಿದ ಸಾಧಕಿ; ಮಾದರಿಯಾದ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮಹಿಳೆ

ಆಧಾರ್​ಗೆ 15 ವರ್ಷ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್​ ಐಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು!

ಮತ್ಸ್ಯಕನ್ಯೆ ಹೋಲುವ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಹಿಳೆ!; ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾ? ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವುದೇನು?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.