ಕನ್ನಡಿಗನ ಕಮಾಲ್​: ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಣಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್!​ - IPL 2025

ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ ( IANS )

By ETV Bharat Sports Team Published : April 10, 2025 at 8:08 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 8:14 AM IST 2 Min Read

GT vs RR Highlight: ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ತಂಡ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಗೆಲುವಿನ ಓಟವನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು 58 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಗುಜರಾತ್ ತಂಡವು ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ (82) ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿಗದಿತ 20 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 217 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡ 19.2 ಓವರ್​ಗಳಲ್ಲಿ 159 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. RR ಪರ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್ (52) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೆ, ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ (41) ಮತ್ತು ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ (26) ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ್ದ ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ (6) ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಠುಸ್​ ಆದರು. ಉಳಿದಂತೆ ನಿತೀಶ್ ರಾಣಾ (1), ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ (5) ಮತ್ತು ಶುಭಂ ದುಬೆ (1) ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜಿಟ್​ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಗುಜರಾತ್ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ 3 ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದರೆ, ರಶೀದ್ ಖಾನ್ 2, ಸಾಯಿ ಕಿಶೋರ್ 2, ಸಿರಾಜ್, ಅರ್ಷದ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಕುಲ್ವಂತ್ ಖೆಜ್ರೋಲಿಯಾ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.

ಗುಜರಾತ್​ ಟೈಟಾನ್ಸ್​​ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬಂದ ಗುಜರಾತ್​ಗೆ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಆಘಾತ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಮೂರನೇ ಓವರ್‌ನ ಮೊದಲ ಎಸೆತದಲ್ಲೇ ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ (2) ಅವರನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದರು. ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (36) ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತ ಸ್ಕೋರ್‌ಬೋರ್ಡ್​ನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಸುದರ್ಶನ್ ತಮ್ಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನ ಹತ್ತನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು (32 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ) ಪೂರೈಸಿದರು. ಅದೇ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲರ್ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಗುಜರಾತ್ ಸ್ಕೋರ್ 10 ಓವರ್‌ಗಳ ನಂತರ 94/2ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿತು. ಮುಂದೆ ಕ್ರೀಸ್‌ಗೆ ಬಂದ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ (36) ಕೂಡ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರನ್ನು 19ನೇ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದೇ ಓವರ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಕ್ಯಾಚೌಟಾದರು. ರಾಹುಲ್ ತೆವಾಟಿಯಾ (24*) ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಬೌಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಹೀಶ್ ತೀಕ್ಷನ್ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ತುಷಾರ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ 2, ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಶರ್ಮಾ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಕಮಾಲ್​ ಮಾಡಿದ ಕನ್ನಡಿಗ: ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ತಂಡದ ಪರ ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​ ಮತ್ತು ಶಿಮ್ರಾನ್​ ಹೆಟ್ಮೆಯರ್​ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇವರ ವೇಗದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಕನ್ನಡಿಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. 12.2ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಜು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ್​ 15.6ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಹೆಟ್ಮೇಯರ್​ ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರೀಸ್​ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಟೈಟಾನ್ಸ್​ಗೆ ಗೆಲುವು ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: PBKS vs CSK: ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ಗೆ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸೋಲು!

Last Updated : April 10, 2025 at 8:14 AM IST