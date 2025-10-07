ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಗಂಭೀರ್ ಸ್ಪೇಷಲ್ ಔತಣಕೂಟ: ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಟ್ರೋಲ್
ವೆಸ್ಟ್ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಔತಣಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 7, 2025 at 5:34 PM IST|
Updated : October 7, 2025 at 5:39 PM IST
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡಗಳು ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೀಗ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸರಣಿ ಕೈವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಅ.10 ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 8 ರಂದು ಗಂಭೀರ್ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ತಂಡದ ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ್ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಏಕದಿನ ನಾಯಕತ್ವದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗಿಲ್ ಅವರನ್ನ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ವಿಚಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ರೋಹಿತ್ ಅವರ ನಿರ್ಗಮನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಭೋಜನ ಕೂಟ ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಔತಣಕೂಟದ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹರ್ಷಿತ್ ರಾಣಾ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಟ್ರೋಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಣ ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮೇತ 140 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 1-0 ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ.
Head coach Gautam Gambhir to host the Indian Team for dinner before the start of 2nd test vs West Indies. #TeamIndia— Nitin K Srivastav (@Nitin_sachin) October 6, 2025
ಈ ಸರಣಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸಲಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಟಿ20 ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿರುವ ಭಾರತ ನಂತರ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ-20 ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ಇದರು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿದೆ.
ಏಕದಿನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭ್ಮನ್ ಗಿಲ್ ಹೊಸ ನಾಯಕನಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ಉಪನಾಯಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಟಿ20 ತಂಡವನ್ನು ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಗಿಲ್ ಉಪನಾಯಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಡಿರುವ ತಂಡವೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಏಕದಿನ ಸರಣಿ
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19 - ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ಪರ್ತ್
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 - ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ, ಅಡಿಲೇಡ್
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 - ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ, ಸಿಡ್ನಿ
ಭಾರತ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟಿ20 ಸರಣಿ
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 29 - ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ, ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ
- ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 - ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯ, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್
- ನವೆಂಬರ್ 2 - ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ, ಹೋಬಾರ್ಟ್
- ನವೆಂಬರ್ 6 - ನಾಲ್ಕನೇ ಪಂದ್ಯ, ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್
- ನವೆಂಬರ್ 8 - ಐದನೇ ಪಂದ್ಯ, ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್
