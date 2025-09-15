ETV Bharat / sports

10ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ಕಸಿ, 13ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2 ಗೋಲ್ಡ್​ ಮೆಡಲ್: ಬೆರಗು ಮೂಡಿಸಿದ ಛಲಗಾರ ​

10 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ಕಿಡ್ನಿ ದಾನ ಪಡೆದ ಬಾಲಕನೋರ್ವ 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Ishan Anekar's inspiring story
ಬಾಲಕನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆ (ETV Bharat)
ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): 10ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ, 13ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಕೊರಳಿಗೆ.. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಇಶಾನ್ ಆನೇಕರ್ ಅವರ ಯಶೋಗಾಥೆ.

ಹೌದು, ಮುಂಬೈನ 13 ವರ್ಷದ ಇಶಾನ್ ಆನೇಕರ್ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವ ಕಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ 2025 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕವೂ, ಇಶಾನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವು ಅವರಿಗೆ ಮರುಜೀವ ನೀಡಿದೆ.

ಇಶಾನ್​ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಈಜು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪಡೆದಿರುವ ವಿಜೇತ ಈಜುಗಾರ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

1600 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಭಾಗಿ: ಆಗಸ್ಟ್ 17 ರಿಂದ 24ರ ವರೆಗೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಡ್ರೆಸ್ಡೆನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 1600 ಆಟಗಾರರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.

ವಿಶ್ವ ಕಸಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗ್ತಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ, ಭಾರತದಿಂದ 49 ಅಂಗಾಂಗ ಕಸಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವರು ಮತ್ತು 8 ಮಂದಿ ಅಂಗಾಂಗ ದಾನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 16 ಚಿನ್ನ, 22 ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು 25 ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 63 ಪದಕಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಶಾನ್ ಆನೇಕರ್ ಕಿರಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮೂರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ.

ಅಪರೂಪದ ಅಪ್ಪ-ಮಗನ ಸಾಧನೆ ​: ಇಶಾನ್ 100 ಮೀಟರ್​ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು 200 ಮೀಟರ್​ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ, 50 ಮೀಟರ್​ ಬಟರ್‌ಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕವನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರ ತಂದೆ ಅನಂತ್ ಆನೇಕರ್ ಡಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೆಟಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಎರಡು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಈ ತಂದೆ-ಮಗನ ಜೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐದು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

10 ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಇಶಾನ್ ಥಾಣೆಯ ಹಿರಾನಂದಾನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 9 ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷದವರಾಗಿದ್ದಾಗ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಸಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ತಂದೆ ಅನಂತ್ ಆನೇಕರ್ ಅವರು ಮಗನಿಗೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ನೀಡಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದ ನಂತರವೂ, ಇಶಾನ್ ತಮ್ಮ ಈಜು ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ.

ಇಶಾನ್ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರ ಪಂಕಜ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರು ಹಿರಾನಂದಾನಿ ಕ್ಲಬ್ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈಜು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು. ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಛಲದಿಂದ ಅವರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಂಕಜ್ ರಾಥೋಡ್ ಹೇಳಿದರು.

