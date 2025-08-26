ಸೆ.9 ರಿಂದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತ ಸೆ.10 ರಂದು ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ 16 ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 8 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ತಂಡ ಗೆಲ್ಲಲಿದೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ತಂಡ ಯಾವುದುಎ ಎಂದು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಫರ್ವೇಜ್ ಮಹರೂಫ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲುವ ಫೆವರೀಟ್ ತಂಡವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡಗಳಿಗೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರು ಬಾರಿ ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಕೂಡ 2012, 2016 ಮತ್ತು 2018 ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜೇತರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವರು, "ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ತಂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವಕಾಶವು ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಈ ಬಾರಿ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಯಾರಾದರೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಹರೂಫ್ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ‘ಭಾರತವು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಟಿ20 ಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರಷ್ಟೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಅನೇಕ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಐಪಿಎಲ್ ನಿಂದ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಹರೂಫ್ ಹೇಳಿದರು. ಯಶಸ್ವಿ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನನಗೆ ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶೈಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಜೈಸ್ವಾಲ್ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರು ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜೈಸ್ವಾಲ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಟಿ20 ತಂಡದಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಫರ್ವೇಜ್ ಮಹ್ರೂಫ್ ಹೇಳಿದರು.
ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಗಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬುಮ್ರಾ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿನದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಚೆಂಡನ್ನು ಇನ್ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಸ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ಈಗ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಬೌಲರ್ ಯಾರು ಎಂದು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ 90 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಬುಮ್ರಾ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಅವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಬಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ವೇಗದ ಬೌಲರ್ಗಳು ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆನ್ನು, ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು’ ಎಂದು ಮಹ್ರೂಫ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುಎಇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರಂದು ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.