ದಸರಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭ ಕೋರಿದ ಪಾಕ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್; x​ ಪೋಸ್ಟ್​ ವೈರಲ್​

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ವಿಜಯದಶಮಿಯಂದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ದಸಾರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಪಾಕ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್
ದಸಾರ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಶುಭಕೋರಿದ ಪಾಕ್​ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2025 at 5:19 PM IST

ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗುರುವಾರ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ದಸರಾ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶರನ್ನವರಾತ್ರಿಯ ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ನಿನ್ನೆ ರಾವಣನ ಪ್ರತಿಕೃತಿಯನ್ನು ದಹನ ಮಾಡಿ ವಿಜಯದಶಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯ್ತು.

ಇನ್ನು ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಡ್ಯಾನಿಶ್ ಕನೇರಿಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ X ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಕನೇರಿಯಾ ಅವರು ಈ ಶುಭಾಶಯ ಭಾರತೀಯರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.

"ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿನದಂದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಜಯವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಸಮೃದ್ದಿಯನ್ನು ತರಲಿ. ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲಿ" ಎಂದು ಕನೇರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕನೇರಿಯಾ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಶುಭ ಹಾರೈಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17) ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದರು. "ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಭಾರತವನ್ನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಕನೇರಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ರಾವಣ ಪ್ರತಿಕೃತಿ
ರಾವಣ ಪ್ರತಿಕೃತಿ (IANS)

ಕನೇರಿಯಾ ಅವರ ಈ ಸಂದೇಶವು ಗಡಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ನೆಟಿಜನ್‌ಗಳ ಗಮನವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸೆಳೆಯಿತು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಅವರ ಈ ಸಂದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಕ್ಷಣ ಎಂದು ಹಲವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ದಸರಾ ಶುಭಾಶಯಕ್ಕೂ ಜನರು ಮೆಚ್ಚುಗ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.

ಡ್ಯಾನಿಶ್​ ಕನೇರಿಯಾ
ಡ್ಯಾನಿಶ್​ ಕನೇರಿಯಾ (IANS)

ಕನೇರಿಯಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ: ಡ್ಯಾನೀಶ್​ ಕನೇರಿಯಾ 2000ನೇ ಇಸವಿ ಯಿಂದ 2010ರ ವರೆಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಸ್ಟ್​ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 61 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 112 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 261 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 15 ಬಾರಿ 5 ವಿಕೆಟ್​ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಬಾರಿ 10 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 18 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕನೇರಿಯಾ 15 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 206 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 26.16ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 1024 ವಿಕೆಟ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ 65 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿ 87 ವಿಕೆಟ್​ ಉರುಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

