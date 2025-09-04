ಹೈದರಾಬಾದ್: ಐಪಿಎಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಅಮಿತ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಇಂದು 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಆಟವು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೀತಿ, ನನ್ನ ಗುರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸಂತೋಷದ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Today, after 25 years, I announce my retirement from cricket — a game that has been my first love, my teacher, and my greatest source of joy.— Amit Mishra (@MishiAmit) September 4, 2025
This journey has been filled with countless emotions — moments of pride, hardship, learning, and love. I am deeply grateful to the BCCI,… pic.twitter.com/ouEzjU8cnp
'ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಭಾವನೆಗಳು, ಹೆಮ್ಮೆ, ಕಷ್ಟ, ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ, ಹರಿಯಾಣ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ, ನನ್ನ ತರಬೇತುದಾರರು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅವರ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನನಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿನ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಿಶ್ರಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈಗ, ನನ್ನನ್ನು ನಾನಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಆಟಕ್ಕೆ ಮರಳಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮಿಶ್ರಾ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಶ್ರಾ ಈವರೆಗೆ 22 ಟೆಸ್ಟ್, 36 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು 10 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 76, 64 ಮತ್ತು 16 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿಶ್ರಾ 2003ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ತ್ರಿಕೋನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಮೊಹಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು 2008 ರವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೊಚ್ಚಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಐದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರು.
2013ರಲ್ಲಿ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 18 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜಾವಗಲ್ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಅವರ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2014 ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಆಡಿದರು. ಸರಾಸರಿ 14.70 ಮತ್ತು 6.68 ರ ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ 10 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
2017ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದ ನಂತರ, ಮಿಶ್ರಾ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ ಆಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.
ಮೂರು ಬಾರಿ IPL ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್: ಹರಿಯಾಣ ಪರ ಉತ್ತಮ ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು 162 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 23.82 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು 7.37 ಎಕಾನಮಿ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 174 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಏಳನೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪಡೆದ ಏಕೈಕ ಬೌಲರ್ ಎಂಬ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
