"ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ​ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು": ಪಾಕ್​ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮನವಿ - ASIA CUP 2025 IND VS PAK MATCH

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡದಂತೆ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿ ಎಂದು ಪಾಕ್​ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಬಸಿತ್​ ಅಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (Image Source: AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 16, 2025 at 10:36 AM IST

Updated : August 16, 2025 at 10:53 AM IST

4 Min Read

Asia Cup 2025 Ind vs Pak Match: ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 17ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೆಜ್​ ಕದನವನ್ನು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸೆ.14ರಂದು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕ್​ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್​ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕ್​ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯ ಆಡದಂತೆ ಭಾರತ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ, IND vs PAK ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ​ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಪಾಕ್​ ನಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅವಮಾನಕರ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆಡದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬಸಿತ್ ಅಲಿ ತಮ್ಮ 'ದಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ, 'ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಔಟಾದ ಸಂದರ್ಭ (Image Source: ANI)

ಬಸಿತ್​ ಅಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ODI ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಸಿತ್ ಅಲಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 202 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಅಮೆರಿಕ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಕೆಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್​​ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (Image Source: ANI)

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈವರೆಗೂ ಎಂಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು (ಏಳು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿ20) ಗೆದ್ದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ (Image Source: ANI)

ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರದ ಕಾರಣ, ಬಿಸಿಸಿಐ ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಏಷ್ಯಾ ​ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟಿ-20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಸಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.

ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10 ರಂದು ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.

ಸೂಪರ್​ ಫೋರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ1 vs ಬಿ2 ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ನಂತರ ಸೆ, 21ಕ್ಕೆ A1 vs A2, ದುಬೈ, ಸೆ, 23ಕ್ಕೆ A2 vs B1, ಅಬುಧಾಬಿ, ಸೆ, 24ಕ್ಕೆ A1 vs B2, ದುಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ A2 vs B2, ದುಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ಕ್ಕೆ, A1 vs B1, ದುಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಏಷ್ಯಾಕಪ್ 2025 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

  • ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 - ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 10 - ಭಾರತ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 11 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 12 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಓಮನ್, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 13 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 14 - ಭಾರತ vs ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 15 - ಯುಎಇ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 15 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಹಾಂಕಾಂಗ್ ಚೀನಾ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 16 - ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 17 - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ vs ಯುಎಇ, ದುಬೈ
  • ಸೆ, 18 - ಶ್ರೀಲಂಕಾ vs ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಅಬುಧಾಬಿ
  • ಸೆ, 19 - ಭಾರತ vs ಓಮನ್, ಅಬುಧಾಬಿ

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ, IND vs PAK ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರರಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಪಾಕ್ ಮಾಜಿ​ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಭಾರತ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ದಾಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಭಯ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಪಾಕ್​ ನಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯಿಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಅವಮಾನಕರ ಸೋಲನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಆಡದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಬಸಿತ್ ಅಲಿ ತಮ್ಮ 'ದಿ ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್' ಎಂಬ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ, 'ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಲು ಭಾರತ ನಿರಾಕರಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಂದ್ಯ ನಡೆದರೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಷ್ಟು ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಔಟಾದ ಸಂದರ್ಭ (Image Source: ANI)

ಬಸಿತ್​ ಅಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ODI ಸರಣಿಯನ್ನು 2-1 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋತ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಸಿತ್ ಅಲಿ ಅವರಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ 202 ರನ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡ ಅಮೆರಿಕ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಂತಹ ಕೆಳ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೀನಾಯವಾಗಿ ಸೋಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪಾಕ್​ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಏಷ್ಯಾಕಪ್​​ನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ತಂಡದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ
ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪಂದ್ಯ (Image Source: ANI)

ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ: ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಈವರೆಗೂ ಎಂಟು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು (ಏಳು ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಒಂದು ಟಿ20) ಗೆದ್ದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಆರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾಕಪ್‌ನ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾವನ್ನು ಮಣಿಸಿತ್ತು. ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಹೆಡ್ ಟು ಹೆಡ್ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಎರಡೂ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ 13 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ 10 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ.

ಭಾರತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ತಂಡದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ (Image Source: ANI)

ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್ ಆಯೋಜಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರದ ಕಾರಣ, ಬಿಸಿಸಿಐ ತಟಸ್ಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 9 ರಿಂದ 28 ರವರೆಗೆ ಯುಎಇಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಡೆಯಲಿರುವ ಟಿ-20 ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟಿ20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಏಷ್ಯಾ ​ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಮಂಡಳಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.

8 ತಂಡಗಳು ಭಾಗಿ: ಈ ಬಾರಿಯ ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ ಟಿ-20 ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಸಿಸಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಓಮನ್ ತಂಡಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.

ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್​ 10 ರಂದು ದುಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಪಂದ್ಯ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಟ್ರೋಫಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 19 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಶೇಖ್ ಜಾಯೆದ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಒಮನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿದೆ.

ಸೂಪರ್​ ಫೋರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 20 ರಿಂದ ಸೂಪರ್ ಫೋರ್​ ಪಂದ್ಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ1 vs ಬಿ2 ತಂಡಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಆಗಲಿವೆ. ನಂತರ ಸೆ, 21ಕ್ಕೆ A1 vs A2, ದುಬೈ, ಸೆ, 23ಕ್ಕೆ A2 vs B1, ಅಬುಧಾಬಿ, ಸೆ, 24ಕ್ಕೆ A1 vs B2, ದುಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ A2 vs B2, ದುಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ಕ್ಕೆ, A1 vs B1, ದುಬೈ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28ಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ.

Last Updated : August 16, 2025 at 10:53 AM IST

