ETV Bharat / sports

ವಿರಾಟ್​ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡಿದ ಅಂಬಾಟಿ ರಾಯುಡು: ಕೊಹ್ಲಿ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಗೊತ್ತೆ? - AMBATI RAYUDU

ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್​ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಅಂಬಾಟಿ ರಾಯುಡು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂಬಾಟಿ ರಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ
ಅಂಬಾಟಿ ರಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ವಿರಾಟ್​ ಕೊಹ್ಲಿ (ಕೃಪೆ: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2025 at 1:41 PM IST

2 Min Read

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಂಬಾಟಿ ರಾಯುಡು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಯುಡು ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

'ಕೊಹ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದರೇ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುವಿರಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ. ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ಫಿಟ್ನೆಸ್​ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ರಾಯುಡು, ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕಾಲ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಇವರಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಯುಡು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಯುಡು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 55 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಆರು ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (ಎಂಐ) ಪರವೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ದಾಖಲೆ: ಇದುವರೆಗೆ 123 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ 9,230 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 31 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 254* ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 125 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,188 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 38 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 122* ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 302 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, 14,181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 51 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 74 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 183 ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 0 ರನ್​, 0 ವಿಕೆಟ್, 0 ಕ್ಯಾಚ್​ ಆದ್ರೂ "ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್" ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​: ಹೇಗೆ ?

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಂಬಾಟಿ ರಾಯುಡು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಪಾಡ್‌ಕ್ಯಾಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಯುಡು ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.

'ಕೊಹ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದರೇ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುವಿರಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ. ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ಫಿಟ್ನೆಸ್​ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ರಾಯುಡು, ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್​ ನಿವೃತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕಾಲ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಇವರಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಯುಡು ಹೇಳಿದರು.

ರಾಯುಡು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 55 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಆರು ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್‌ಕೆ) ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (ಎಂಐ) ಪರವೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್​ ದಾಖಲೆ: ಇದುವರೆಗೆ 123 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ 9,230 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 31 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 254* ಟೆಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 125 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,188 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 38 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 122* ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 302 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, 14,181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 51 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 74 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 183 ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 0 ರನ್​, 0 ವಿಕೆಟ್, 0 ಕ್ಯಾಚ್​ ಆದ್ರೂ "ಮ್ಯಾನ್​ ಆಫ್​ ದಿ ಮ್ಯಾಚ್" ಪಡೆದ ಬೌಲರ್​: ಹೇಗೆ ?

For All Latest Updates

TAGGED:

AMBATI RAYDU AND VIRAT KOHLIAMBATI RAYUDU ON VIRAT KOHLIVIRAT KOHLI TEST RECORDSAMBATI RAYUDU LATET NEWSAMBATI RAYUDU

Quick Links / Policies

ಆಯ್ದ ಲೇಖನಗಳು

ಏಷ್ಯಾಕಪ್​ 2025: ಭಾರತದ ಪಂದ್ಯಗಳ​ ​ಜಾಹೀರಾತಿಗೆ 14 ರಿಂದ 16 ಲಕ್ಷ ರೂ ನಿಗದಿ!

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್​ ಅವರನ್ನೇ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎನ್​​ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ, ಆಟೋ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಂಪರ್​ ದೀಪಾವಳಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ​: ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್​ಟಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿಂತನೆ!

ಗೃಹ ಸಾಲದಾರರಿಗೆ SBI ಶಾಕ್​: ಹೋಮ್ ಲೋನ್​​ ಬಡ್ಡಿದರಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಘಾತ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.