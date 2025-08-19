ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಂಬಾಟಿ ರಾಯುಡು, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಕುರಿತು ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಯುಡು ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕುಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
'ಕೊಹ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿದ್ದರೇ ನೀವು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗುವಿರಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಕೇವಲ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಅಲ್ಲ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಮಾದರಿ. ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದಾಗಿಯೇ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಟಗಾರರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
Reporter - What has Virat Kohli given to Indian cricket, for which we should be thankful to him.— ` (@KohliHood) August 19, 2025
Ambati Rayudu - Virat kohli gave 100 years to Indian cricket in which indian cricket will dominate 🐐👑 pic.twitter.com/1AnTz3XPzX
ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ರಾಯುಡು, ಅವರ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. "ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಕೊಹ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ನಿವೃತ್ತಿ ತುಂಬಾ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಕಾಲ ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಕೊಹ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಆಟಗಾರರು ಇವರಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ" ಎಂದು ರಾಯುಡು ಹೇಳಿದರು.
ರಾಯುಡು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಹುಪಾಲು ಸಮಯವನ್ನು ವಿರಾಟ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. 55 ಏಕದಿನ ಮತ್ತು ಆರು ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (ಸಿಎಸ್ಕೆ) ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ (ಎಂಐ) ಪರವೂ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ದಾಖಲೆ: ಇದುವರೆಗೆ 123 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ 9,230 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 30 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 31 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 254* ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 125 ಟಿ-20 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4,188 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶತಕ ಮತ್ತು 38 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. 122* ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 302 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ, 14,181 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 51 ಶತಕಗಳು ಮತ್ತು 74 ಅರ್ಧಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಅವರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸ್ಕೋರ್ 183 ಆಗಿದೆ.
