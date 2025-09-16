"ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಯಾರು ಇಷ್ಟ ಪಡಲ್ಲ"; ಹೇಡನ್ಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಗಿಲ್ಲೆಸ್ಪಿ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಅವರ ನಗ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ಗೆ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Matthew Hayden Naked Challenge: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೇಳಿಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ 2025ರ ಆಶಸ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರು ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ತಿರುಗುವುದಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಡನ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ಸಹ ಆಟಗಾರ ಜೇಸನ್ ಗಿಲ್ಲೆಸ್ಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಗಿಲ್ಲೆಸ್ಪಿ, ಹೇಡನ್ ಅವರ ಈ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಡನ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ಯಾರೂ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಡನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸವಾಲು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಸಹ ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ಗಳಿಸಿದಾಗ ಹೇಡನ್ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
"ಹಿಂದೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದಾಗ ಹೇಡನ್ ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದ್ದರು. ನಾನು 70-80 ರನ್ಗಳ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 'ನೀವು ಶತಕ ಅಥವಾ ದ್ವಿಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೆ, ನಾನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, 'ಸರಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಈ ಸವಾಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದೆ. "ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ಹೇಡನ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಗಿಲ್ಲೆಸ್ಪಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲೆಸ್ಪಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪಂದ್ಯವು 2006ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ಗಿಲ್ಲೆಸ್ಪಿ 425 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 201 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಆಸೀಸ್ ತಂಡವು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 80 ರನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಹೇಡನ್ ಬಹಿರಂಗ ಸವಾಲು: ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಯು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ. 2025 ರ ಸರಣಿಯು ನವೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸರಣಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆತಿಥ್ಯ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಹೇಡನ್ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಶತಕ ಸಿಡಿಸದಿದ್ದ ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಡನ್ ಅವರ ಮಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಕೆಯ ತಂದೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಂತರ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ರೂಟ್ಗೆ ಶತಕ ಸಿಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಜೋ ರೂಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನೆಲದಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ಅವರ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಅವರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ 14 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 35.68 ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ 892 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 9 ಶತಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶತಕ ಗಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ರೂಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಹೇಡನ್ ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.
