ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್​​ ಚೋಪ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಥ್ರೋ: ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ವಿವರ - NEERAJ CHOPRA CLASSIC

ನೀರಜ್​​ ಚೋಪ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ( Source: Neeraj Chopra Classic )

By ETV Bharat Karnataka Team Published : June 23, 2025 at 9:51 AM IST | Updated : June 23, 2025 at 11:54 AM IST 2 Min Read

ಬೆಂಗಳೂರು: ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ನೀರಜ್​​ ಚೋಪ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಥ್ರೋ ಕೂಟದ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 5ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತಗಾರರ ಸಮಾಗಮವಾಗಲಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೇ 24ರಂದು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಎನ್‌ಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಕೂಟ ಜುಲೈ 5ಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. 2020ರ ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಮತ್ತು ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಕೂಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಜಾವೆಲಿನ್ ವಿಭಾಗದ ಟಾಪ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥ್ಲೀಟ್‌ಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್‌ಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ನ 12 ಆಟಗಾರರ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಕರು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಿಂದೆ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೂಲ ಪ್ರವೇಶ ಪಟ್ಟಿಗಿಂತಲೂ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಇರಲಿದೆ. ಜಪಾನ್‌ನ ಜೆಂಕಿ ಡೀನ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅಲಭ್ಯರಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪೋಲೆಂಡ್‌ನ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೊನೆಕ್ನಿ ತುಂಬಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಟದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು: ಎರಡು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗ್ರೆನೆಡಾದ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್, ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ 2016ರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಜರ್ಮನಿಯ ಥಾಮಸ್ ರೋಹ್ಲರ್, 2015ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮತ್ತು ರಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2016ರ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಕೀನ್ಯಾದ ಜೂಲಿಯಸ್ ಯೆಗೊ, ಪ್ಯಾನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಕರ್ಟಿಸ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನ ಲೂಯಿಜ್ ಮೌರಿಸಿಯೊ ಡ ಸಿಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಣಗೆ ಸಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಕಿಶೋರ್ ಜೆನಾ, ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್, ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ಸಾಹಿಲ್ ಸಿಲ್ವಾಲ್ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಸವಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ, ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎಎಫ್‌ಐ) ಮತ್ತು ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಎ) ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಎನ್‌ಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾರ ತವರು ರಾಜ್ಯ ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚಕುಲದ ತೌ ದೇವಿ ಲಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫ್ಲಡ್‌ಲೈಟ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಜ್​​ ಚೋಪ್ರಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್‌ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಥ್ರೋ ಕೂಟ (Source: Neeraj Chopra Classic) ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ 'A' ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟೂರ್ ಗೋಲ್ಡ್-ಲೆವೆಲ್ ಮೀಟ್ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವ ಎನ್‌ಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎನ್‌ಸಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕೂಟದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ: ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ - ಭಾರತ ಆ್ಯಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ - ಗ್ರೆನೆಡಾ ಲೂಯಿಜ್ ಮೌರಿಸಿಯೊ ಡ ಸಿಲ್ವಾ - ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಥಾಮಸ್ ರೋಹ್ಲರ್ - ಜರ್ಮನಿ ಕರ್ಟಿಸ್ ಥಾಂಪ್ಸನ್ - ಯುಎಸ್‌ಎ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಕೊನೆಕ್ನಿ - ಪೋಲೆಂಡ್ ಜೂಲಿಯಸ್ ಯೆಗೊ - ಕೀನ್ಯಾ ರುಮೇಶ್ ತರಂಗ ಪತಿರಣಗೆ - ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸಚಿನ್ ಯಾದವ್ - ಭಾರತ ರೋಹಿತ್ ಯಾದವ್ - ಭಾರತ ಸಾಹಿಲ್ ಸಿಲ್ವಾಲ್ - ಭಾರತ ಕಿಶೋರ್ ಜೆನಾ - ಭಾರತ ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬುಮ್ರಾ ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್​ ದಾಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸರ್ವಪತನ! ಕಪಿಲ್​ ದೇವ್​ ದಾಖಲೆ ಸರಿಗಟ್ಟಿದ ಜಸ್ಪ್ರೀತ್

Last Updated : June 23, 2025 at 11:54 AM IST