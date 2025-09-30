ETV Bharat / sports

396 ವಿಕೆಟ್​ಗಳ ಡೇಂಜರಸ್​ ಬೌಲರ್​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ

396 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದಿದ್ದ ಡೇಂಜರಸ್​ ಬೌಲರ್​ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ದಿಢೀರ್​​ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ
ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಜಸ್ಪ್ರೀತ್​ ಬುಮ್ರಾ
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 30, 2025 at 12:14 PM IST

ವಿಶ್ವ ಟೆಸ್ಟ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ 2025-2027ರ ಋತುವಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಅ.2ರಿಂದ ವೆಸ್ಟ್​ ಇಂಡೀಸ್​ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ. ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಡಿದ್ದ ತಂಡ 2-2ರ ಅಂತರದಿಂದ ಸರಣಿ ಸಮಬಲಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಸರಣಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರರೊಬ್ಬರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 14 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸ್ಟಾರ್​ ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್ ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ತಮ್ಮ 36ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವೋಕ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ 217 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವೋಕ್ಸ್​, "ಆ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ನಾನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​
ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​

ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಯಾಣ: ವೋಕ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪ್ರಯಾಣವು 2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 62 ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು, 192 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್‌ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೇ 122 ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 173 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 33 ಟಿ20ಗಳಲ್ಲಿ 31 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ದಾಖಲೆ: ಆಲ್​ರೌಂಡರ್​ ವೋಕ್ಸ್​ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕವೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ನಲ್ಲಿ 62 ಟೆಸ್ಟ್​ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವ ವೋಕ್ಸ್​ 99 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ಗಳಲ್ಲಿ 2034 ರನ್​ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 137 ಹೈಸ್ಕೋರ್​ ಆಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ 88 ಏಕದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್​ನಲ್ಲಿ 1524 ರನ್​ ಮತ್ತು ಟಿ20 ನಲ್ಲಿ 147 ರನ್​ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಟ್ಟಾರೆ ​3,705 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡದಿಂದ ಔಟ್​: 2025-26ರ ಆ್ಯಶಸ್ ಸರಣಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಲಿವೆ. ಸರಣಿಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಶಸ್​ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ವೋಕ್ಸ್ ನಿವೃತ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಹರಿದಾಡಲಾರಂಭಿಸಿವೆ.

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ:

ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​
ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​
  • 2019ರ ಐಸಿಸಿ ಪುರುಷರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ 2019ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 16 ವಿಕೆಟ್ ಕಬಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ ರನ್ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
  • 2022ರ ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ವೋಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತೆ ಭಾರತ - ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ​ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಪಂದ್ಯ

