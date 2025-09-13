20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 300+ ರನ್..! ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ರೌದ್ರಾವತರಾಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ಧೂಳೀಪಟ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
Published : September 13, 2025 at 11:04 AM IST
ENG vs SA T20 Records: ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 304 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.
ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬಟ್ಲರ್ ಮೊದಲ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 126 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಬಲವಾದ ಆರಂಭವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಬಟ್ಲರ್ 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಏಳು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 83 ರನ್ಗಳನ್ನು ಚಚ್ಚಿ ಔಟಾದರು. ಇದಾದ ನಂತರ, ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ವಿಕೆಟ್ಗೆ 95 ರನ್ಗಳ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ಬೆಥೆಲ್ 14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 26 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಂತರ ಪೆವಿಲಿಯನ್ಗೆ ಮರಳಿದರು. ಆದರೆ ಸಾಲ್ಟ್ ತಮ್ಮ ಬಿರುಸಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಶತಕ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ನಾಯಕ ಹ್ಯಾರಿ ಬ್ರೂಕ್ 21 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಜೇಯವಾಗಿ 41 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿದರು. ಆರಂಭಿಕರಾಗಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 141 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಜೇಯರಾಗಿ ಮರಳಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಬೃಹತ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿ 158 ರನ್ಗಳಿ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡು 146 ರನ್ಗಳಿಂದ ಹೀನಾಯ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.
ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಟಿ20ಐನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್
- 304/2 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ 2025
- 297/6 ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹೈದರಾಬಾದ್ 2024
- 283/1 ಭಾರತ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್ 2024
- 278/3 ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ vs ಐರ್ಲೆಂಡ್, ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ 2019
- 267/3 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ತರೂಬಾ 2023
T20I ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸ್ಕೋರ್ಗಳಿಸದ ತಂಡಗಳು
- 344/4 ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ, ನೈರೋಬಿ 2024
- 314/3 ನೇಪಾಳ vs ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌ 2023
- 304/2 ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ 2025
- 297/6 ಭಾರತ vs ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಹೈದರಾಬಾದ್ 2024
- 286/5 ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ಸೀಶೆಲ್ಸ್, ನೈರೋಬಿ 2024
ದಕ್ಷಿಣಾ ಆಫ್ರಿಕಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು: 305 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 146 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಇದು ಟಿ20 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸೋಲು ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ತಂಡದ ಇದು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ.
ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್: ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 60 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 15 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು ಎಂಟು ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 141 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ದಾಖಲೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕ ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು. 2023ರಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ 119 ರನ್ಗಳ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
England’s record-breaking blitz levelled the T20I series against South Africa in style 🔥— ICC (@ICC) September 13, 2025
📝 #ENGvSA: https://t.co/N2fx1e7Gpx pic.twitter.com/d3qA5h8bY5
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ವೇಗದ ಶತಕ: ಇದಲ್ಲದೇ, ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ 39 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು, ಇದು ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಶತಕವಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಅವರು 2021 ರಲ್ಲಿ ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ 42 ಎಸೆತಗಳ ಸಿಡಿಸಿದ್ದ ಶತಕದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು.
Fastest ever 🏴 IT20 ton ✅— England Cricket (@englandcricket) September 12, 2025
His 4th IT20 ton ✅
7th highest ever IT20 individual score ✅ pic.twitter.com/PBOpxRehrH
ಭಾರತದ ದಾಖಲೆ ಪುಡಿ: ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವೊಂದು 300ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಇದು ಮೂರನೇ ಬಾರಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, 2024 ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಬಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ 4 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 344 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, 2023ರಲ್ಲಿ ಮಂಗೋಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನೇಪಾಳ 3 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 314 ರನ್ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ 304 ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 300 ರನ್ಗಳನ್ನು ದಾಟುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಎರಡು ಬಾರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಪೂರ್ಣ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ 300ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೊದಲ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ದಾಖಲೆ ಭಾರತದ ಹೆಸರಲ್ಲಿತ್ತು. ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ 2024ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿರುದ್ಧ 287 ರನ್ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ಮೂರನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕ: ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 30 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟು 83 ರನ್ಗಳ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ಬಟ್ಲರ್ ಕೇವಲ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಶತಕವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್ (17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಮೊಯೀನ್ ಅಲಿ (16 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ) ನಂತರ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಗಳಿಸಿದ ಮೂರನೇ ವೇಗದ ಅರ್ಧಶತಕವಾಗಿದೆ.
ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಾವಾಗ: ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯು ಈಗ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಇದರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರ ಭಾನುವಾರ ನಾಟಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:30 ಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
