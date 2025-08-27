ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಕೂಡಾ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲ ಹಳೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದದ್ದು ಒಂದು. 19ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಈ ದಾಖಲೆ 129 ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ಇಂದಿಗೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಿಚ್ಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದವು. ಇಂತಹ ಪಿಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಬೌಲರ್ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳೂ ಸಹ ಇವರ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ಹೆದುರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಗಳು ಧೂಳೀಪಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಪಿಚ್ ಹೇಗೇ ಇರಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯುವುದೊಂದೇ ಈ ಬೌಲರ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಕೈಗೆ ಬಾಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಬೀಳುವುದು ಖಚಿತ ಎಂಬಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವರು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಕಂಡರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರೂ ನಡುಗುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಆ ಡೇಂಜರಸ್ ಬೌಲರ್ ಯಾರು?.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ದಂತಕಥೆ ಜಾರ್ಜ್ ಲೋಹ್ಮನ್ 19ನೇ ಶತಮಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಬೌಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದ ಲೋಹ್ಮನ್, ತಮ್ಮ ಸ್ವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜರ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಿಡಿದು 1896ರಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದವರೆಗೂ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡ ಸೋಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕರಾರುವಾಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ದಾಳಿಯ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯದ ಗತಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ್ದುಂಟು.
ಕೇವಲ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್: ಜಾರ್ಜ್ ಲೋಹ್ಮನ್ ತಮ್ಮ ಟೆಸ್ಟ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೇ 100 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 18 ಟೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 112 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಎಕಾನಮಿ ದರ ಕೇವಲ 1.88. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರನ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ರನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು!. ಇದಲ್ಲದೆ, 9 ಬಾರಿ ಐದು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 5 ಬಾರಿ ಹತ್ತು ವಿಕೆಟ್ ಗೊಂಚಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಂಕಿಅಂಶ 28 ರನ್ಗೆ 9 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಂಕಿಅಂಶವೆಂದರೆ, 45 ರನ್ಗೆ 15 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಈ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಲೋಹ್ಮನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬೌಲರ್ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
129 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆ: ಲೊಹ್ಮನ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿರುವ ಈ ದಾಖಲೆ 1896ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂದಿಗೂ ಯಾವೊಬ್ಬ ಬೌಲರ್ಗೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಬೌಲರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೂ, ಫ್ಲಾಟ್ ಪಿಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಂತಹ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, 16 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 100 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಯಾರೂ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮುರಿಯಲಾಗದ ದಾಖಲೆಯಾಗುಳಿದಿದೆ.
