ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ 'ಕ್ಷಮೆ' ಕೇಳಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಬೌಲರ್​ ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​: ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? - CHRIS WOAKES

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಬೌಲರ್​ ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಬೌಲರ್​ ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್​ ಪ್ಲೇಯರ್​ ರಿಷಭ್​ ಪಂತ್​ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​ (Image Source: AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2025 at 4:18 PM IST

Chris Woakes on Rishab Pant: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್​ ಸರಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಸರಣಿ ಉದ್ಧಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಆದರೆ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಸ್​ಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಡಿದರು. ಪಂತ್ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್​ ಭುಜದ ಗಾಯ ನಡುವೆಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ 2-2 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್​ ವೋಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಂದಲೂ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವೋಕ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಾನೂ ಸಹ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂಧನೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ​ವೋಕ್ಸ್​ ಹೇಳಿದರು.

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ 100 ರನ್‌ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ದನಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವಾಯ್ತು. ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವುಂಟಾಯ್ತು ಎಂದರು.

ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸಹ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಂತ್ ನನಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಪಂತ್​ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವೋಕ್ಸ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ಹೋರಾಡಿದ ಪಂತ್​ ವೋಕ್ಸ್​ : ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಪ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಎಸೆದ ಯಾರ್ಕರ್​ ಬೌಲ್​ ನೇರವಾಗಿ ಪಂತ್​ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಡಿದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪಂತ್​ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಮುರಿದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂತ್ ಮರುದಿನ ನೋವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ನೋವಿಗಿಂತ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪಂತ್​ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್​ವೋಕ್ಸ್​ ಕೂಡ ಭುಜದ ಗಾಯದ ನಡುವೆಯೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

