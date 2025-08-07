Chris Woakes on Rishab Pant: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಉಭಯ ತಂಡಗಳು ಸರಣಿ ಉದ್ಧಕ್ಕೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವು. ಆದರೆ, ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವೇಗಿ ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕ್ರೀಸ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋರಾಡಿದರು. ಪಂತ್ ಕಾಲಿಗೆ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಭುಜದ ಗಾಯ ನಡುವೆಯೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಇಬ್ಬರ ಹೋರಾಟದ ನಡುವೆಯೂ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿ 2-2 ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲಗೊಂಡಿದೆ.
ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ನಾಯಕ ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಅವರಿಂದಲೂ ಅಭಿನಂದನೆಯ ಸಂದೇಶಗಳು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ವೋಕ್ಸ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಂದ ನಿಮ್ಮ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಐದನೇ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ನಾನೂ ಸಹ ಗಿಲ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿಯೂ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂಧನೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವೋಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.
Very sad scene 😌😌— Hitman45 (@72Sachin_sharma) July 23, 2025
Pant bhai, you will get well soon, you are a fighter, you will be back on the field very soon 🙏#RishabhPant #INDvsENGpic.twitter.com/dUVrOlj7RO
ಮುಂದುವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಬಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುವುದು ಸರಿ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ತಂಡದ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನೂ 100 ರನ್ಗಳು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ ನಾನು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ದನಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತ ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋವಾಯ್ತು. ನಾನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೋವುಂಟಾಯ್ತು ಎಂದರು.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಸಹ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋಗೆ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಎಮೋಜಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪಂತ್ ನನಗೆ ಧ್ವನಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬೇಗ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದಾಗಿ ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಂತ ಪಂತ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ವೋಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Arm in a sling, Chris Woakes has arrived to the crease 😱 pic.twitter.com/D4QDscnfXE— Sky Sports Cricket (@SkyCricket) August 4, 2025
ಗಾಯದ ನಡುವೆಯೂ ಹೋರಾಡಿದ ಪಂತ್ ವೋಕ್ಸ್ : ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಉಪ ನಾಯಕ ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ಕಾಲಿನ ಗಾಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಸ್ ವೋಕ್ಸ್ ಎಸೆದ ಯಾರ್ಕರ್ ಬೌಲ್ ನೇರವಾಗಿ ಪಂತ್ ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಡಿದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪಂತ್ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಮೈದಾನ ತೊರೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಾಲ್ಬೆರಳು ಮುರಿದಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಂತ್ ಮರುದಿನ ನೋವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ನೋವಿನ ನಡುವೆಯೂ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ಅರ್ಧಶತಕ ಪೂರೈಸಿದರು. ನೋವಿಗಿಂತ ದೇಶ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಪಂತ್ ಯುವ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ವೋಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಭುಜದ ಗಾಯದ ನಡುವೆಯೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: US Open 2025: ₹750 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ! ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ