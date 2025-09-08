ಆರ್ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಧೂಳೀಪಟ; ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
Published : September 8, 2025 at 10:48 AM IST
Eng vs SA ODI Series: ಭಾನುವಾರ ಸೌತಂಪ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2-1 ರಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ಬೃಹತ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 50 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 414 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಜೋ ರೂಟ್ (100) ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (110) ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೇ ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್ (62) ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (62*) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಬೆನ್ ಡಕೆಟ್ (31) ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್ (19*) ರನ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬೋಶ್ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್ ಮಹರಾಜ್ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
ಬೃಹತ್ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಹರಿಣ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ (20), ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ (17) ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (10) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿಯ ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜೆಟ್ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಸೇರಿದರೇ ರಿಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ 1 ರನ್ಗೆ ವಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಮುಲ್ಡರ್ ಸಹ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೇ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಬ್ರೀಟ್ಜಕೆ (4) ಯೂಸೂಫ್ (5) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸ್ ತೊರೆದರೇ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಕೇವಲ 72 ರನ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ (4/18), ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ (3/13) ಮತ್ತು ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸೆ (2/33) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 342 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 317 ರನ್ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಈಗ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.
ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ನಂತರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಯಿತು. ಭಾರತ ಇದವರೆಗೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿತು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (8 ಬಾರಿ) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು
- 342 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, 2025
- 317 - ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 2023
- 309 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, 2023
- 304 - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ಯುಎಸ್ಎ, 2023
- 302 - ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 2023
