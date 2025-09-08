ETV Bharat / sports

ಆರ್​ಸಿಬಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಧೂಳೀಪಟ​; ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದಿದ್ದ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ​
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯ​ (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2025 at 10:48 AM IST

Eng vs SA ODI Series: ಭಾನುವಾರ ಸೌತಂಪ್ಟನ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2-1 ರಿಂದ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಆಂಗ್ಲ ಪಡೆ ಬೃಹತ್​ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 50 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 414 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ಜೋ ರೂಟ್ (100) ಮತ್ತು ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್ (110) ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದರೇ ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್ (62) ಮತ್ತು ಜೋಸ್ ಬಟ್ಲರ್ (62*) ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದರೇ, ಬೆನ್​ ಡಕೆಟ್​ (31) ಮತ್ತು ವಿಲ್​ ಜಾಕ್ಸ್​ (19*) ರನ್​ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ತಂಡ ಬೃಹತ್​ ಮೊತ್ತ​ ಕಲೆಹಾಕಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪರ ಕಾರ್ಬಿನ್​ ಬೋಶ್​ ಮತ್ತು ಕೇಶವ್​ ಮಹರಾಜ್​ ತಲಾ 2 ವಿಕೆಟ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಜೆಕಬ್​ ಬೆಥೆಲ್​
ಜೆಕಬ್​ ಬೆಥೆಲ್​ (AP)

ಬೃಹತ್​ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಹರಿಣ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ತಂಡದ ಪರ ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್ (20), ಕೇಶವ್ ಮಹಾರಾಜ್ (17) ಮತ್ತು ಟ್ರಿಸ್ಟಾನ್ ಸ್ಟಬ್ಸ್ (10) ಮಾತ್ರ ಎರಡಂಕಿಯ ಸ್ಕೋರ್​ ಗಳಿಸಿದರು. ಉಳಿದ ಬ್ಯಾಟರ್​ಗಳು ಸಿಂಗಲ್​ ಡಿಜೆಟ್​ಗೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರು. ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಮಾರ್ಕ್ರಮ್​ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಸೇರಿದರೇ ರಿಯಾನ್​ ರಿಕಲ್ಟನ್​ 1 ರನ್​ಗೆ ವಿಕೆಟ್​ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬಂದ ಮುಲ್ಡರ್​ ಸಹ ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೇ ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಬ್ರೀಟ್ಜಕೆ (4) ಯೂಸೂಫ್ (5) ಅಲ್ಪಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಸ್​ ತೊರೆದರೇ ನಾಯಕ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ನರು ಕೇವಲ 72 ರನ್​ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಪರ ಜೋಫ್ರಾ ಆರ್ಚರ್ (4/18), ಆದಿಲ್ ರಶೀದ್ (3/13) ಮತ್ತು ಬ್ರೈಡನ್ ಕಾರ್ಸೆ (2/33) ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
ಸರಣಿ ಗೆದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (AP)

ಇದರೊಂದಿಗೆ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ತಂಡ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 342 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಭಾರತದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ 317 ರನ್‌ಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಈಗ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದಿದೆ.

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದೆ. ಭಾರತದ ನಂತರ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಎರಡನೇ ತಂಡವಾಯಿತು. ಭಾರತ ಇದವರೆಗೆ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿತು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (8 ಬಾರಿ) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ
ಟ್ರೋಫಿ ಪಡೆದ ಟೆಂಬಾ ಬವುಮಾ (AP)

ಏಕದಿನ ಸ್ವರೂದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳು

  • 342 - ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, 2025
  • 317 - ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 2023
  • 309 - ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, 2023
  • 304 - ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ vs ಯುಎಸ್​ಎ, 2023
  • 302 - ಭಾರತ vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, 2023

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಿನ್ನರ್ ಮಣಿಸಿ ಯುಎಸ್​ ಓಪನ್ ಗೆದ್ದ ಅಲ್ಕರಾಜ್​: ನಂ.1 ಪಟ್ಟ, ₹44 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

