ಆರ್​ಸಿಬಿ ತಂಡದಿಂದ ಐಪಿಎಲ್​ 2025ರ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂಪಡೆದ ಬಿಸಿಸಿಐ! ಕಾರಣ ಏನು? - IPL 2025 IPL TROPHY

IPL 2025 IPL Trophy: 18ನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಷಯ. ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2009, 2011 ಮತ್ತು 2016ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಡೆಕ್ಕನ್​ ಚಾರ್ಜಸ್​, ಚೆನ್ನೈ​ ಸೂಪರ್​ ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸನ್​ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡಿತು. ಇದಾದ ಬಳಿಕ 2020, 2021, 2022 ಮತ್ತು 2024ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಫೈನಲ್​​ಗೆ ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಕಪ್​ ಗೆಲ್ಲುವ ಹುಮ್ಮಸಿನೊಂದಿಗೆ ಐಪಿಎಲ್​ 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಂಡ ಮತ್ತು ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಆಗಿದ್ದ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್​ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿತು. ಲೀಗ್​ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 9ರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ ಕೇವಲ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡು ಪ್ಲೇಆಫ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆಯಿತು. ಮೊದಲ ಪ್ಲೇಆಫ್​ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್​ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡೆದ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಅಂತಿಮ ಕದನದಲ್ಲೂ ಮತ್ತದೇ ಪಂಜಾಬ್​ ಕಿಂಗ್ಸ್​ ತಂಡವನ್ನು 6 ರನ್​ಗಳಿಂದ ಮಣಿಸಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯತು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 18 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಆದರೇ ಈ ಗೆಲುವಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೆ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಹಿಂಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅರೆ, 17 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಏಕೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಬಿಸಿಸಿಐ ಐಪಿಎಲ್​ ಟ್ರೋಫಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು ಕೇವಲ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಹಿಂದೆ ಗೆದ್ದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ತಂಡಗಳಿಂದಲೂ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಹೌದು, ಬಿಸಿಸಿಐ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಐಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್​ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸಮಯದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ ಪಡೆದು ಅದೇ ಮಾದರಿಯ ರಿಪ್ಲಿಕಾ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಂಡಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ತುಳಿತ; ತೀವ್ರ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ

