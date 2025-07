ETV Bharat / sports

ಮಹಿಳಾ ಚೆಸ್ ವಿಶ್ವಕಪ್: ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 19 ವರ್ಷದ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್​ಮುಖ್ - DIVYA DESHMUKH

ದಿವ್ಯಾ ದೇಶ್​ಮುಖ್​ ( Image Source: PTI )

Fide Chess World Cup: ಭಾರತದ ಚೆಸ್​ ಸೆನ್ಸೇಷನ್​ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ 2025ರ FIDE ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ 19 ವರ್ಷದ ದಿವ್ಯಾ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚೆಸ್​ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾದ ಟಾನ್ ಝೊಂಗಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನ ಮೊದಲ ಸುತ್ತು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಟಾನ್​ಗೆ ಕಠಿಣ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದರು. ಆಟದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾನ್​ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳ ಲಾಭ ಪಡೆದ ದಿವ್ಯಾ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ 1.5-0.5 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ Fide ಚೆಸ್​ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್​ಗೆ ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು.

