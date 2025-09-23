ETV Bharat / sports

ಗುಡ್​ನ್ಯೂಸ್! ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಟೀಮ್​ ಇಂಡಿಯಾದ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್​ ಆಗಿ ನೇಮಕ

ಹಾಂಗ್​ ಕಾಂಗ್​ ಸಿಕ್ಸಸ್​ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್​ಗಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆರ್​ಸಿಬಿ ಮಾಜಿ ಪ್ಲೇಯರ್​ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ​

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 23, 2025 at 3:47 PM IST

2 Min Read
ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್‌ಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಮಾಜಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯೋಜಕರು ಮಂಗಳವಾರ ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನವೆಂಬರ್ 7 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.

ಇದಕ್ಕೆ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, 'ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಪರೂಪದ ಗೌರವ. ಈ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ' ಎಂದು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನಾನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್​ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುರ್ಜಿ ಶ್ರಾಫ್, 2025ರ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್‌ಗಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ನಾಯಕರಾಗಿ ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್​ ಅವರ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. "ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನುಭವವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅಪಾರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಬ್ಬವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ" ಎಂದು ಬುರ್ಜಿ ಶ್ರಾಫ್ ಹೇಳಿದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಐಪಿಎಲ್‌ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಸಹ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್‌ನ ವಿಶೇಷ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪಾಲುದಾರ ಅರಿವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ನ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಶ್ರೀ ರಜನೀಶ್ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ದಿನೇಶ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಅವರನ್ನು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 1992ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು 12 ತಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಾರತವು 2005ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಭಾರತವು 1992 ಮತ್ತು 1995ರಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು, ಆದರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದೆ, ಐದು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹೇಗಿತ್ತು?

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್‌ನ ಕಳೆದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರಾಶಾದಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ, ರಾಬಿನ್ ಉತ್ತಪ್ಪ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಭಾರತವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುಎಇ ವಿರುದ್ಧವೂ ಸೋತಿತ್ತು.

ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸಿಕ್ಸಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ತಂಡವು ಕೇವಲ ಆರು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರು ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರನು ಒಂದು ಓವರ್ ಮಾತ್ರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನೋ-ಬಾಲ್‌ಗಳಿರಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಅರ್ಧಶತಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬುದು ಪಂದ್ಯದ ನಿಯಮವಾಗಿದೆ. ​

