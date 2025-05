ETV Bharat / sports

ನಿನ್ನ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು....! ದಿಗ್ವೇಶ್​ ಜೊತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ​ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ! - DIGVESH RATHI ABHISHEK SHARMA FIGHT

ದಿಗ್ವೇಶ್​ ಜೊತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ​ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ( Photo Credit: AFP )

By ETV Bharat Sports Team Published : May 20, 2025 at 12:55 PM IST | Updated : May 20, 2025 at 1:45 PM IST 1 Min Read

Digvesh Rathi Abhishek Sharma Fight: ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 205 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಘರ್ಜಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ: ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಘರ್ಜಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟ್​ ಬೀಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್​ಗಳನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮೂಲಕ 59 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ದಿಗ್ವೇಶ್​ ರಾಥಿ 8ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 3ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಅವರ ಓಟಕ್ಕೆ ರಾಥಿ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ದಿಗ್ವೇಶ್ ​ ರಾಥಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ದಿಗ್ವೇಶ್​ ರಾಥ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಡೆದರು. ಈವೇಳೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುವೆ ಎಂದು ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

Digvesh Rathi Abhishek Sharma Fight: ಸನ್​ ರೈಸರ್ಸ್​ ಹೈದರಾಬಾದ್​ ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್​ ಜೈಂಟ್ಸ್​ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಡುವೆಯೇ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಖತ್​ ವೈರಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ತಂಡ ನೀಡಿದ್ದ 205 ರನ್​ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಭೇದಿಸಲು ಹೈದರಾಬಾದ್​ ತಂಡ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಘರ್ಜಿಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ: ಆರಂಭಿಕ ಬ್ಯಾಟರ್​ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್​ ಮೂಲಕ ಘರ್ಜಿಸಿದರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾಟ್​ ಬೀಸಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಎದುರಾಳಿ ಬೌಲರ್​ಗಳನ್ನು ಮನ ಬಂದಂತೆ ದಂಡಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇವಲ 19 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4 ಬೌಂಡರಿ ಮತ್ತು 6 ಸಿಕ್ಸರ್​ ಮೂಲಕ 59 ರನ್​ ಬಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಲಕ್ನೋ ತಂಡದ ದಿಗ್ವೇಶ್​ ರಾಥಿ 8ನೇ ಓವರ್​ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಈ ವೇಳೆ 3ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಅವರ ಓಟಕ್ಕೆ ರಾಥಿ ಬ್ರೇಕ್​ ಹಾಕಿದರು. ಅಭಿಷೇಕ್​ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ದಿಗ್ವೇಶ್ ​ ರಾಥಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ: ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಕಡೆ ಕೈ ತೋರಿಸಿ ದಿಗ್ವೇಶ್​ ರಾಥ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಕೆರಳಿದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಮೈದಾನದಲ್ಲೇ ಜಗಳಕ್ಕಿಳಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಸಹ ಆಟಗಾರರು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ತಡೆದರು. ಈವೇಳೆ ಪೆವಿಲಿಯನ್​ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಭಿಷೇಕ್​ ಜುಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಎಳೆಯುವೆ ಎಂದು ಕೈ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು, ಬಿಸಿಸಿಐನಿಂದ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ: ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಗಂಭೀರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಥಿಗೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ನಿಷೇಧ ಮತ್ತು 50% ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕದ 25% ದಂಡ ಮತ್ತು ಒಂದು ಡಿಮೆರಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಸ್ಪಿನ್ನರ್​: ಈ ಋತುವಿನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಲಕ್ನೋ (ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಜಿ) ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ದಿಗ್ವೇಶ್ ರಾಥಿ ತಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವು ಬಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್​ ನಿಲ್ಲಿಸಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಓದಿ: ಅಂದು ರಾಹುಲ್​ ಇಂದು ಪಂತ್? ರಿಷಭ್​​ ಔಟಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ LSG ಮಾಲೀಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನೋಡಿ!

Last Updated : May 20, 2025 at 1:45 PM IST