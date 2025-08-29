ETV Bharat / sports

ಡೈಮಂಡ್​ ಲೀಗ್​ ಫೈನಲ್:​ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? - DIAMOND LEAGUE 2025

ಜ್ಯೂರಿಚ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಡೈಮಂಡ್​ ಲೀಗ್​ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ
ನೀರಜ್​ ಚೋಪ್ರಾ (Image Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 11:06 AM IST

ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜಾವೆಲಿನ್ ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ರನ್ನರ್​ಅಪ್​ ಆಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನ್​ನ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್​ ಜೂಲಿಯನ್ ವೆಬರ್ (91.51) ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್‌ನ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಜ್ಯೂರಿಚ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಪೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ನೀರಜ್ 85.01 ಮೀಟರ್​ಗೆ ಜಾವೆಲಿನ್​ ಎಸೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರೇ, ಟ್ರಿನಿಡಾಡ್ ಮತ್ತು ಟೊಬಾಗೋದ ಕೆಶೋರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ 84.95 ಮೀಟರ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

3 ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಫೌಲ್: ವೆಬರ್ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 91.37 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 91.51 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 84.35 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 82 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದ ನೀರಜ್, ಮುಂದಿನ 3 ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫೌಲ್ ಮಾಡಿದರು. ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 85.01 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಿದರು. ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೂ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಶೋರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ 78.30 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟರು.

ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್​ನ ನಾಲ್ಕು ಈವೆಂಟ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು 90.23 ಮೀಟರ್ ಎಸೆದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 90 ಮೀಟರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಜರ್ಮನಿಯ ಜೂಲಿಯನ್ ವೆಬರ್ 91.06 ಮೀಟರ್ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

ನಂತರ, ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ 88.16 ಮೀ ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಜೂಲಿಯನ್ ವೆಬರ್ (87.88 ಮೀ) ಅವರನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಸ್ಥಾನ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರ ನಂತರ, ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಸಿಲೇಸಿಯಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಸೆಲ್ಸ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದ್ದರು. 15 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್​: ಚೋಪ್ರಾ ಡೈಮಂಡ್​ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್​ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೂ​ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್​ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದು ವರೆದಿದ್ದಾರೆ, 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಡೈಮಂಡ್ ಲೀಗ್ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜೇತರಾಗಿದ್ದ ನೀರಜ್​ 2023 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ವಿಶ್ವ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ನೀರಜ್​ 1431 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಲಿಯನ್​ ವೇಬರ್​ 1417 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೆನೆಡಾದ ಆ್ಯಂಡ್ರಸನ್​ ಪೀಟರ್ಸ್​ 1403 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತ: ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವಿಜೇತ ಜೂಲಿಯನ್ ವೆಬರ್​ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ ಮತ್ತು $30,000 ಡಾಲರ್​ (₹26,34432) ನೀಡಲಾಯಿತು. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ $20,000 ಡಾಲರ್​ (1756288) ಪಡೆದರೆ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದ ಕೆಶೋರ್ನ್ ವಾಲ್ಕಾಟ್ 7,000 ಡಾಲರ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಟೋಕಿಯೊದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅರ್ಷದ್ ನದೀಮ್, ಜರ್ಮನಿಯ ಜೂಲಿಯನ್ ವೆಬರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೆನಡಾದ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಪೀಟರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು, ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

